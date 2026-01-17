En el transcurso de este viernes, 16 de enero de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) comunicó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el terremoto se registró en Guerrero a las 06.42 horas y ha tenido una magnitud de 5.0 en la escala de Richter.

El núcleo de este fenómeno natural se reportó a 17 km al suroeste de San Marcos, con una profundidad de 5 kilómetros, latitud de 16.725° y una longitud de -99.533°, según la información preliminar compartida por las entidades.

Terremoto de magnitud 5.0 en Guerrero: ¿Qué consecuencias trae este sismo? (foto: Pixabay).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

Aun cuando se han llevado a cabo intentos a nivel mundial, no se ha ratificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica apropiada.

Las recomendaciones para la población

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre las medidas de seguridad en caso de sismos. Es fundamental tener un plan de evacuación, identificar rutas de salida y contar con un kit de emergencia. Durante un temblor, se sugiere buscar refugio bajo muebles resistentes y alejarse de ventanas y objetos que puedan caer. La preparación puede salvar vidas.