El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) comunicó este martes, 11 de noviembre de 2025 sobre un nuevo movimiento telúrico de magnitud 4.0 en la escala de Richter ocasionado en Guerrero a las 13.49 horas.

Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 19 km al sur de Coyuca de Benítez, con una profundidad de 2.8 kilómetros, latitud de 16.831° y una longitud de -100.089°.

¿Por qué tiembla tanto en México?

La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera.

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los pruebas realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado prever de manera efectiva los movimientos sísmicos, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Recomendaciones para la población mexicana

En caso de sismos, es fundamental mantener la calma y buscar refugio en un lugar seguro. Aléjate de ventanas, objetos que puedan caer y busca resguardo bajo una mesa o en un rincón interior. Si te encuentras en la calle, aléjate de edificios y estructuras que puedan colapsar.

Después del temblor, verifica si hay heridos a tu alrededor y ayuda en lo posible. Mantente informado a través de la radio o redes sociales sobre la situación y sigue las indicaciones de las autoridades. Evita el uso del teléfono a menos que sea una emergencia para no saturar las líneas.