La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España.

Pronóstico del tiempo para España para este viernes 5 de junio

El clima en España estará marcado por la entrada de una masa húmeda desde el Mediterráneo, dejando cielos nubosos en la Comunidad Valenciana, Murcia y al principio en Cataluña y Baleares. Se esperan precipitaciones fuertes en el cabo de la Nao y chubascos en los litorales de Cataluña.

Las temperaturas máximas descenderán notablemente en Canarias y el tercio oriental peninsular, mientras que ascenderán en el cuadrante noroeste. Habrá intervalos de viento fuerte en Baleares y Canarias y posibilidades de heladas débiles en los Pirineos.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este viernes?

Madrid: poco nuboso con nubes altas y evolución en la Sierra por la tarde; mínimas en descenso (más en el sur), máximas sin cambios y viento flojo a moderado del noreste rolando a variable.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

El clima en Andalucía se presentará con cielos poco nubosos y nubes bajas al final del día en la vertiente mediterránea. Las temperaturas mínimas descenderán a 13 grados en la vertiente atlántica y las máximas alcanzarán los 35 grados, especialmente notables en la vertiente mediterránea. Los vientos serán flojos, del oeste en la vertiente atlántica y del este en la mediterránea.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

En Cataluña, se prevé cielo con intervalos nubosos y chubascos fuertes en el litoral central y sur durante la madrugada, con tendencia a mejorar. Las temperaturas oscilarán entre 11 y 28 grados y por la tarde, el viento soplará mayormente del sur, siendo flojo y ocasionalmente moderado en Lleida.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielos parcialmente nublados en el sur y mayormente despejados en el norte. Se podrían registrar algunos chubascos débiles en la Ibérica. Las temperaturas oscilarán entre los 6 grados como mínima y 28 grados como máxima, con un descenso general en ambos extremos. El viento será flojo del noroeste, aunque moderado en la depresión del Ebro por la mañana.

El clima en Asturias estará caracterizado por intervalos nubosos y predominio de nubes altas, con posibilidad de brumas y bancos de niebla en zonas montañosas. Se espera lluvias débiles en la madrugada y temperaturas mínimas en ligero descenso, entre 7 y 23 grados. El viento será flojo variable en el interior y moderado del oeste en el litoral.

Cómo estará el clima en España este viernes (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo nuboso a cubierto con precipitaciones débiles, especialmente en la mañana. Por la tarde, el cielo se aclarará. Temperaturas nocturnas sin cambios y diurnas en descenso, alcanzando un máximo de 27 grados y un mínimo de 13 grados. Viento del norte y nordeste moderado, con rachas de 60 a 70 km/h, girando a este flojo a moderado por la tarde.

En Lanzarote y Fuerteventura, cielos nubosos con baja probabilidad de lloviznas ocasionales, tendiendo a intervalos nubosos en el norte y oeste y a poco nuboso en otras zonas. Las temperaturas oscilarán entre 14 grados como mínima y 25 grados como máxima. Se prevé viento del nordeste moderado, con intervalos de fuerte en ciertas áreas.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo muy nuboso y precipitaciones en el sur de Valencia y norte de Alicante, con temperaturas máximas de 28 grados y mínimas de 12 grados.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

En Castilla y León, se espera un clima poco nuboso o despejado, con algunas nubes bajas en el extremo nororiental, aumentando la nubosidad en las zonas de montaña por la tarde; las temperaturas oscilarán entre un mínimo de 3 grados y un máximo de 28 grados, con un ligero descenso en las mínimas y un ascenso en las máximas en las zonas montañosas y viento flojo de componente norte y noreste girando a oeste.

El clima se presentará poco nuboso al principio, con intervalos de nubosidad y evolución en la mitad oriental por la tarde. Las temperaturas mínimas descenderán, siendo más leve en el tercio occidental, mientras que las máximas se mantendrán estables en la mitad occidental y descenderán notablemente en el tercio oriental de Cuenca y Albacete, alcanzando un máximo de 31 grados y un mínimo de 4 grados. El viento será flojo a moderado, predominando del este y girando a sureste en la mitad occidental y a oeste en el resto.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid habrá cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, vientos moderados de poniente y temperaturas entre 18 y 24 grados.

En Melilla, cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes bajas al final del día, 20°C de mínima y 27°C de máxima y vientos de poniente moderados amainando a flojos variables por la tarde.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Intervalos nubosos con brumas matinales y lluvias débiles en el litoral; temperaturas mínimas de 8°C y máximas de 23°C, con vientos flojos. Por otro lado, cielo poco nuboso con algunas brumas matinales, lluvias débiles en la vertiente cantábrica, temperaturas de 6ºC a 22ºC y viento flojo del norte.

En La Rioja habrá intervalos nubosos, mínima de 10 °C en ligero descenso, máxima de 25 °C en ascenso y viento flojo del este.