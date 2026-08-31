Los fenómenos naturales asociados al cambio climático representan una amenaza para el crecimiento económico del país en el corto plazo, pues un potencial Súper El Niño, que podría presentarse entre el tercer trimestre de este año y el primero del siguiente, es un “riesgo material” para la economía mexicana.

S&P Global Market Intelligence advierte que en caso de concretarse este fenómeno natural, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de México podría reducirse 0.59 puntos porcentuales en 2026 y 0.43 unidades el año entrante frente a las previsiones de la empresa.

Otro factor que puede afectar a los consumidores es un impacto en la inflación general, mismo que podría llegar con un retraso, pero un impacto considerable de 1.63 puntos en relación con la base prevista para 2027.

Esto se debe, dice la consultora, a una eventual sequía en el centro y sur del país, así como el encarecimiento posterior de la producción ganadera.

De acuerdo con los pronósticos de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) incluidos en el estudio, existe una probabilidad de 81% de que el episodio alcance la categoría de “muy fuerte” entre octubre y diciembre de 2026.

En este sentido, S&P Global Market Intelligence advierte que el impacto en el país sería desigual, pues mientras el Norte recibiría más lluvias, el centro y sur enfrentarían condiciones más secas, con riesgos para cultivos particularmente de café, caña de azúcar, maíz y aguacate.

Estos factores tendrían un impacto de hasta 0.36 puntos porcentuales sobre la línea base en lo que queda del año, acelerándose para 2027.

“El impulso inflacionario alcanzaría su punto máximo en el tercer trimestre de 2027, debido a la escasez de agua durante el verano y al aumento de los costos ganaderos, cuyo traslado a los precios al consumidor tendría un rezago de entre seis y 12 meses”, advierte la agencia.

En este sentido, el impacto sobre el crecimiento económico se concentraría este año, pero en caso de que se concrete el fenómeno natural del Súper Niño, la inflación se sentiría con mayor intensidad hasta 2027, adelanta S&P Global Market Intelligence.