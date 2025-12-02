Lluvias negra y descontroladas amenazan gran parte del país: advierten por grandes pérdidas en estos sectores y piden precaución.

El más reciente Reporte Meteorológico para la Agricultura del Gobierno de México yd el SMN, en su aviso 186, reveló el mapa de precipitación registrada de las últimas 24 horas y mostró el panorama que tendrá el campo en las próximas horas.

Según el SMN, las precipitaciones registradas en las últimas 24 horas superaron los 60 mm en zonas de Jalisco, mientras el pronóstico anticipa lluvias fuertes y muy fuertes durante los próximos días en gran parte del territorio nacional.

El Servicio Meteorológico Nacional alertó por un escenario “atípico para diciembre”, con acumulados elevados, vientos superiores a 80 km/h y condiciones que podrían dañar cultivos justo en etapa crítica de cierre anual.

El clima para el campo

Precipitaciones extremas y riesgo creciente en el campo

El reporte detalla que regiones de Jalisco, Chiapas y Veracruz presentaron las precipitaciones más intensas, con acumulados de hasta 69.5 mm, lo que representa un riesgo directo para zonas agrícolas vulnerables.

El pronóstico del clima para el agro señala que habrá “lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm” en estados del norte y occidente, situación que podría generar inundaciones repentinas y pérdida de rendimiento en cultivos de temporada.

Sectores más expuestos:

Maíz tardío y hortalizas en zonas de temporal.

Ganadería en áreas con suelos saturados.

Cadenas productivas que dependen de caminos rurales.

Vientos peligrosos y afectaciones en infraestructura

Las próximas jornadas presentarán rachas de 60 a 80 km/h en entidades del norte, especialmente Sonora, Chihuahua y Durango, lo que incrementa el riesgo de daños en invernaderos y redes de suministro.

El SMN advirtió que el viento de componente norte alcanzará hasta 70 km/h en Oaxaca y Veracruz, generando condiciones de oleaje de hasta 2.5 metros que afectarán actividades pesqueras y portuarias.

Lluvias máximas en 24 horas en mm: 69.5 mm en Cajón de Peña, Jalisco. Gobierno de México

Heladas, nieve y caída abrupta de temperatura

Las temperaturas mínimas previstas para los próximos días podrían descender hasta -10 °C en sierras de Chihuahua y Durango, afectando pastizales y zonas ganaderas con alta exposición a heladas.

El Gobierno de México señala probabilidad de “caída de nieve o aguanieve” en sierras del norte y occidente, lo que podría provocar pérdida de infraestructura ligera y daños en cultivos sensibles al frío extremo.