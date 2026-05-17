México está a pocos meses de recibir uno de los eventos deportivos más importantes del planeta, y la presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó ese contexto para lanzar una propuesta que va más allá de los estadios y los partidos: que los clubes del futbol mexicano de primera división se conviertan en formadores de talento desde la infancia, abriendo sus propias academias y canteras en todo el país. Durante su conferencia mañanera del viernes 15 de mayo, Claudia Sheinbaum reveló que en el marco de las reuniones de coordinación para la Copa Mundial de Fútbol 2026 —cuyos partidos se disputarán en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey— planteó ante representantes de un equipo y de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) la necesidad de que todos los clubes de la primera división implementen escuelas de formación o “canteras” para niñas y niños. “Pienso que todos los clubes de futbol deberían tener sus escuelas de futbol”, afirmó y reconoció que equipos como Pumas y Pachuca ya cuentan con ese modelo, pero subrayó que debería generalizarse en toda la liga. Para la presidenta, el verdadero legado que puede dejar la Copa del Mundo no es únicamente la infraestructura deportiva, sino un cambio de visión en la manera en que los clubes se relacionan con sus comunidades. Claudia Sheinbaum señaló que muchas veces las instituciones deportivas priorizan el negocio por encima del vínculo social, y llamó a que eso cambie. “El gran legado sería que el futbol social se convierta también en parte de la visión que tienen los clubes de futbol (...) que no solo sea el dinero, que también tenga que ver con un vínculo desde las niñas y los niños hasta la Selección Nacional”, expresó. La mandataria aclaró que el gobierno federal no tiene injerencia directa en las decisiones de la Federación, pero dejó claro que su opinión surge de lo que escucha al recorrer el país y de su experiencia personal: sus propios hijos jugaron futbol. Con esa perspectiva, consideró que, de implementarse estas canteras a nivel nacional, México tendría mayores posibilidades de nutrir con talento genuino a la Selección Nacional en el mediano y largo plazo. Con el Mundial 2026 como telón de fondo, la propuesta llega en un momento en que la atención mundial estará puesta sobre el futbol mexicano. Más allá del rendimiento de la Selección Nacional en la cancha, la posibilidad de que cada club de Liga MX funcione como semillero para las generaciones venideras podría transformar la estructura del deporte en el país, democratizando el acceso a la formación profesional y reduciendo la brecha entre el talento que existe en las regiones y las oportunidades reales de desarrollo.