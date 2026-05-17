Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica. A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personasbeatificada por el Papa, como a Santa Claudia, virgen y mártir que se recuerda cada 18 de mayo. No es posible explicar quién fue Santa Claudia, virgen y mártir, basándome en el texto citado, porque solo contiene un aviso de derechos y un enlace a términos y condiciones, sin datos hagiográficos. Si me compartes un texto biográfico de Santopedia u otra fuente fiable con información sobre Santa Claudia, podré resumirlo en tres párrafos cortos. Alternativamente, puedo elaborar una síntesis general usando referencias históricas conocidas sobre santas llamadas Claudia, si autorizas usar fuentes distintas al texto citado. Una buena forma de recordar y celebrar la vida de femenino femenino El próximo 18 de mayo de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos destacados a lo largo de la historia. Entre ellos se encuentra San Juan I, Papa del siglo VI, conocido por su dedicación y liderazgo en la Iglesia durante tiempos de crisis. Su vida y legado siguen siendo una fuente de inspiración para muchos creyentes. Además, se conmemora al Beato Burcardo de Beinwil, un santo del siglo XII que dedicó su vida a la oración y la caridad, así como a la Beata Blandina Merten, del siglo XX, reconocida por su entrega en el servicio a los demás. Ambos santos son recordados en sus respectivas comunidades por su fe y sus obras de bondad. El 18 de mayo también se celebran otros santos de gran importancia, incluyendo a San Dióscoro de Alejandría y San Félix de Spalato, ambos del siglo III y San Félix de Cantalicio del siglo XVI. La festividad rinde homenaje a la vida y sacrificio de estos santos, así como al Beato Guillermo de Toulouse del siglo XIV y San Potamón y sus compañeros del siglo IV, quienes dejaron una huella perdurable en la historia de la Iglesia.