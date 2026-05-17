La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España. El clima en España se caracterizará por un predominio de altas presiones en la mayor parte de la Península y Baleares, aunque habrá cielos nubosos y precipitaciones débiles en el Cantábrico, Pirineos y sistema Ibérico. Por la tarde, se desarrollará nubosidad con chubascos dispersos y tormentas en el noreste. Las temperaturas máximas aumentarán en el interior del tercio nordeste, mientras que las mínimas subirán de forma generalizada. En Canarias, se prevén cielos nubosos con probables precipitaciones. El viento soplará de componente oeste, siendo más intenso en los litorales y moderado alisio en Canarias. En Madrid, cielos nubosos con chubascos y tormentas dispersas por la tarde, temperaturas en aumento y vientos flojos variables. Cielos poco nubosos que se tornarán muy nubosos con chubascos y posibles tormentas en las sierras por la tarde. Temperaturas mínimas en ascenso (9 grados) y máximas estables (28 grados). Vientos flojos con moderados del oeste en la vertiente atlántica. El clima en Cataluña presentará intervalos nubosos con chubascos y tormentas en el norte por la tarde, especialmente fuertes en el interior del cuadrante nordeste. Las temperaturas mínimas ascenderán a 6 grados y las máximas alcanzarán los 24 grados. Habrá heladas débiles en las zonas altas de los Pirineos y viento flojo variable, predominando del oeste y luego del sur en el litoral. El clima en Aragón se presentará con intervalos nubosos y nubosidad de evolución diurna. Se esperan chubascos por la tarde, con posibilidad de tormenta en el sistema Ibérico, especialmente en el extremo oriental. Las temperaturas ascenderán, alcanzando máximas de 24 grados y mínimas de 2 grados, con heladas débiles en zonas altas del Pirineo. El viento será flojo y de dirección variable, predominando del noroeste en el valle del Ebro. El clima en Asturias se presentará con cielos nubosos y lluvias débiles, especialmente por la tarde en la Cordillera, con brumas y nieblas matinales y nocturnas en las montañas. Las temperaturas oscilarán entre 9 y 17 grados, con vientos flojos variando a noroeste durante el día. Cielo poco nuboso con nubes de evolución; por la tarde no se descartan chubascos aislados en el interior y nordeste de Mallorca. Temperaturas en ligero ascenso y viento flojo variable, tendiendo a sur, con brisas costeras. En las islas más orientales, se prevé un día nuboso en la madrugada, con claros durante el día. Las islas montañosas tendrán cielos nubosos y baja probabilidad de precipitaciones, especialmente en el interior. En otras zonas, se mantendrá poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre 12 y 23 grados, con un viento moderado del nordeste e intervalos de fuerte en las vertientes noroeste y sureste de las montañas. Poco nuboso en la Comunidad Valenciana, con chubascos ocasionales y tormentas por la tarde, temperaturas entre 7 y 25 grados y viento flojo variable. En Castilla y León se esperan intervalos nubosos con precipitaciones ocasionales, especialmente en el este y en zonas de montaña por la tarde; estas lluvias pueden ir acompañadas de tormenta y granizo. Por la mañana, podrían aparecer brumas y bancos de niebla. Las temperaturas oscilarán entre 3 y 21 grados, aumentando en general, aunque las máximas en el tercio occidental variarán poco. El viento será variable, con predominancia de la componente norte por la noche y oeste-noroeste por la tarde, flojo y con momentos de moderado. El clima se presentará con cielos nubosos y abundante nubosidad en las horas centrales, con riesgo de chubascos y tormentas en las zonas de montaña, que podrían extenderse a la Mancha. Las temperaturas oscilarán entre 2 y 24 grados, con un aumento general y vientos flojos variables predominando del oeste y suroeste. En Madrid habrá cielos poco nubosos con nubes altas y posibles chubascos vespertinos, vientos flojos del oeste y temperaturas entre 16 y 24 °C. En Melilla habrá cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, vientos flojos variables y temperaturas entre 16 y 23 °C. Cielos nubosos con lluvias débiles en un día con brumas y nieblas, temperaturas de 5 a 19 grados y viento flojo del noroeste en las horas centrales. Por otro lado, el clima en Navarra se caracterizará por intervalos nubosos al principio y al final, cielos cubiertos en las horas centrales, con lluvias débiles y temperaturas entre 2 y 18 grados. El clima en La Rioja se presentará con intervalos nubosos y posibilidades de precipitaciones ocasionales, especialmente por la tarde, con temperaturas entre 5 y 20 grados.