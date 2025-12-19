Este viernes 19 de diciembre de 2025, México enfrentará condiciones meteorológicas extremas que mantendrán en alerta a millones de habitantes.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias por lluvias intensas que azotarán principalmente el sureste del país, mientras el norte y centro experimentarán un ambiente gélido con heladas severas.

La combinación de precipitaciones torrenciales, vientos fuertes y temperaturas bajo cero representa un riesgo significativo para la población, con posibles inundaciones, deslaves y afectaciones a la infraestructura en las zonas más vulnerables.

Lluvias de hasta 150 milímetros mantienen en alerta roja a Chiapas y Tabasco, con riesgo de desbordamientos de ríos e inundaciones repentinas en zonas urbanas y rurales. Fuente: Shutterstock.

Alerta roja en el sureste: Chiapas y Tabasco bajo amenaza de lluvias torrenciales

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica precipitaciones puntuales intensas de hasta 150 milímetros en Chiapas y Tabasco, lo que eleva el riesgo de inundaciones repentinas y desbordamientos de ríos. Protección Civil ya atendió emergencias en Tuxtla Gutiérrez tras las intensas lluvias recientes. Además, estados como Veracruz, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo experimentarán lluvias fuertes a muy fuertes que podrían generar encharcamientos severos y complicar la movilidad.

Frío polar paraliza el norte: temperaturas de hasta -10°C y heladas devastadoras

El Frente Frío 22 mantendrá su influencia sobre el territorio nacional, provocando temperaturas extremadamente bajas en las zonas serranas.

Chihuahua y Durango registrarán mínimas entre -10 y -5°C durante la madrugada, mientras que nueve estados más enfrentarán heladas con temperaturas bajo cero. Este ambiente gélido afectará cultivos, ganado y pondrá en riesgo a poblaciones vulnerables sin acceso a calefacción adecuada.

El Frente Frío 22 provoca temperaturas de hasta -10 °C en el norte del país, con heladas que amenazan cultivos, ganado y a comunidades vulnerables. Fuente: Shutterstock.

Vientos huracanados y niebla peligrosa complican el panorama nacional

Como si las lluvias y el frío no fueran suficientes, vientos de componente norte alcanzarán rachas de hasta 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, Oaxaca, mientras que Tamaulipas y Veracruz experimentarán ráfagas de hasta 60 km/h.

Paralelamente, Baja California enfrentará bancos de niebla espesa en Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada, reduciendo drásticamente la visibilidad y aumentando el riesgo de accidentes viales en estas zonas turísticas.