Durante miles de millones de años, la Tierra respiró a su propio ritmo: los continentes se separan, derivan y vuelven a unirse. Ahora, la ciencia confirma que este ciclo sigue su curso imparable. Según un estudio publicado en el Geological Magazine, impulsado por modelos climáticos tridimensionales de la NASA y la Universidad de Lisboa, dentro de aproximadamente 200 millones de años todos los continentes volverán a fusionarse en una sola masa: el próximo supercontinente. Y las consecuencias para el clima y la vida en el planeta serán devastadoras. Los científicos no hablan de un único futuro, sino de cuatro escenarios posibles, cada uno con su lógica tectónica. El primero, Novopangea, apunta a un cierre del océano Pacífico, el más antiguo del planeta, rodeado por el llamado Anillo de Fuego, donde se concentra el 80% de los grandes terremotos globales. El segundo, Pangea Próxima, prevé que sea el océano Atlántico el que deje de expandirse y comience a retraerse, acercando de nuevo América a Europa y África hasta formar un supercontinente con forma casi anular. El tercero, Aurica, resulta especialmente dramático: propone el cierre simultáneo del Atlántico y el Pacífico, con todos los continentes agrupándose en torno al ecuador. El cuarto modelo, Amasia, plantea una migración hacia el norte, con los continentes concentrándose alrededor del Polo Norte mientras el océano Ártico desaparece. Dependiendo del escenario que se materialice, el clima del futuro supercontinente será radicalmente distinto que el actual. En el caso de Áurica, las simulaciones climáticas estiman una temperatura media de 20,6 grados centígrados, frente a los 13,5 de hoy en día. Sin grandes masas continentales en los polos, la formación de hielo permanente se reduciría enormemente, disminuyendo la capacidad del planeta para reflejar la radiación solar y acelerando el calentamiento. En el escenario de Amasia, en cambio, las grandes cordilleras que surgirían actuarían como trampas de nieve: el albedo aumentaría, la temperatura media rondaría los 16,9 grados y grandes regiones quedarían sepultadas bajo el hielo. En el caso de Pangea Última, el panorama sería aún más extremo. La concentración de tierras en torno al ecuador y la intensa actividad volcánica asociada a la colisión continental incrementarían los niveles de CO₂ en la atmósfera. Las temperaturas medias podrían superar los 20 °C y el interior del supercontinente se volvería árido y abrasador, con vastos desiertos y episodios de calor extremo, similares o incluso superiores a los registrados en la antigua Pangea. Por último, en el escenario de Novopangea, donde el cierre del océano Pacífico reorganizaría las corrientes marinas, el clima sería más heterogéneo. La temperatura media global podría situarse en valores intermedios (alrededor de 18 °C), pero con fuertes contrastes regionales: zonas interiores secas y cálidas, costas más templadas por la influencia oceánica y posibles glaciaciones parciales en latitudes altas si se forman cadenas montañosas capaces de retener nieve durante largos períodos. En cualquier caso, alteraría por completo la circulación oceánica profunda, el motor que hoy distribuye el calor por todo el planeta. El geólogo Michael Way, del Instituto Goddard de la NASA, lo advierte con claridad: las placas nunca se detienen y sus consecuencias a escala geológica son totales. La fusión continental no solo cambiará mapas; transformará la vida en la Tierra de manera radical. Un único supercontinente significa menos líneas costeras, vastos interiores continentales con climas extremos y una competencia feroz entre especies que hasta entonces habían evolucionado por separado. El investigador João Duarte, de la Universidad de Lisboa, es contundente al respecto: a medida que los continentes se aproximen y las barreras geográficas desaparezcan, muchas especies se enfrentarán a una batalla por la supervivencia que la mayoría no logrará ganar. Las extinciones masivas no serían una posibilidad remota, sino una consecuencia casi inevitable del proceso. El interrogante más grande es si alguna forma de vida inteligente seguirá presente cuando ese momento llegue. Por su parte, João Duarte invita a reflexionar sobre nuestra confianza en el progreso tecnológico: la misma inteligencia que nos permitió prosperar también nos dio la capacidad de autodestruirnos. De tal forma, para sobrevivir a ese futuro lejano, cualquier especie heredera de la humanidad necesitará algo más que tecnología.