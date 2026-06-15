Oficial y confirmado | El Gobierno examinará todas las guanteras y anularán licencias de conducir si se lleva este objeto prohibido. (Fuente: archivo).

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha incrementado sus controles en las vías con una campaña destinada a fortalecer la seguridad vial en todo el ámbito español. Estas nuevas medidas comprenden la inspección del interior de los vehículos, prestando especial atención a la guantera, donde numerosos conductores almacenan objetos que, sin su conocimiento, podrían acarrear sanciones económicas significativas o incluso la revocación de la licencia de conducir.

Las autoridades enfatizan que no es suficiente con tener la documentación en orden: actualmente también se supervisa la naturaleza de los objetos que se transportan. Desde herramientas que pueden ser consideradas peligrosas hasta dispositivos de vigilancia no autorizados, cualquier elemento que represente un riesgo para la seguridad puede resultar en graves consecuencias legales.

El Gobierno revisará todas las guanteras y cancelarán licencias de conducir si se lleva este objeto (foto: archivo).

Objetos prohibidos por la DGT en el coche

Los agentes de tráfico tienen la facultad de llevar a cabo revisiones de vehículos cuando identifican comportamientos que despiertan sospechas. En tales situaciones, están autorizados a examinar la guantera, el maletero y otras áreas del habitáculo en busca de armas, sustancias ilegales u objetos peligrosos que carezcan de la debida autorización.

Transportar cualquiera de estos elementos sin la correspondiente acreditación de legalidad puede resultar en una multa que supera los 30.000 euros, e incluso en la suspensión del carnet de conducir, de acuerdo con la Ley de Seguridad Ciudadana y el Reglamento General de Circulación.

Entre los objetos que pueden acarrear sanciones se encuentran:

Armas blancas o de fuego sin licencia

Sustancias inflamables o explosivas

Objetos contundentes , como bates de béisbol sin justificación

Gafas térmicas y dispositivos para interceptar comunicaciones

Cámaras ocultas o herramientas de vigilancia ilegal

Instrumentos utilizados para la caza furtiva

El Gobierno revisará todas las guanteras y cancelarán licencias de conducir si se lleva este objeto (foto: archivo).

Sanciones que establece la normativa en estos casos

Las sanciones básicas por infracciones graves o muy graves oscilan entre 601 y 3005 euros. No obstante, si el objeto en cuestión representa una amenaza seria, puede considerarse una infracción grave con sanciones de hasta 30.000 euros o derivar en cargos penales.

Los controles también incluyen otras verificaciones obligatorias:

Documentación del vehículo : permiso de circulación, carnet de conducir y tarjeta ITV deben estar vigentes y accesibles.

Test de alcohol y drogas : el conductor puede ser requerido a realizar controles si existen indicios de conducción bajo influencia.

Baliza V-16: a partir de enero de 2026, será obligatoria la presencia de esta luz de emergencia homologada en la guantera o en un lugar de fácil acceso.

Estrategias para evitar sanciones y garantizar el cumplimiento normativo

Las autoridades insisten en que la prevención y la información son las mejores herramientas para garantizar una conducción segura y sin sobresaltos. Los conductores deben asumir que el interior del vehículo también forma parte del control de seguridad y que ciertos objetos, por inofensivos que parezcan, pueden convertirse en motivo de sanción.

Para prevenir sorpresas durante un control de tráfico, la DGT recomienda revisar con frecuencia qué se lleva dentro del vehículo, especialmente en la guantera y el maletero. Aunque algunos objetos puedan parecer inofensivos, su posesión sin autorización puede considerarse una amenaza a la seguridad pública.