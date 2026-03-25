La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, anunció la construcción de una nueva terminal en el Aeropuerto Internacional de Cancún. Se espera que la obra termina este año como parte de la preparación rumbo al Mundial 2026. Este proyecto, sumado a la reciente puesta en operación del Aeropuerto Internacional de Tulum, fortalece la red aérea del estado y permite incrementar la frecuencia de vuelos. La mandataria destacó que, en una sola jornada, se registraron hasta 370 operaciones en los cuatro aeropuertos internacionales de la entidad, lo que posiciona a la región como un punto estratégico de cara al Mundial de la FIFA. Cabe destacar que Cancún es el único aeropuerto en el país con conexión directa a las 16 ciudades sede del torneo. El crecimiento en conectividad impulsó el sector turístico, con una oferta hotelera que ya supera las 140,000 habitaciones y conexiones directas con más de 100 destinos a nivel global. En este contexto, también se anunció el desarrollo del Distrito Financiero y Tecnológico de Cancún, un proyecto orientado a atraer inversión y fomentar la innovación en la región. En materia de infraestructura, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Medina Esteva, informó sobre diversos avances en el estado. Entre ellos destaca el programa de mantenimiento conocido como “MegaBachetón”, con una inversión de mil millones de pesos destinada a la rehabilitación de casi 400 kilómetros de vías en la red. También se reportan avances en proyectos clave como el Puente Nichupté, que se encuentra en fase final de pruebas, así como la futura construcción del entronque Kukulcán, que mejorará la movilidad en la zona hotelera. Se estima que esta nueva infraestructura reducirá los tiempos de traslado de hasta hora y media a solo diez minutos. Otros proyectos incluyen la modernización de la carretera Cancún-Isla Blanca, así como obras educativas como la construcción de un bachillerato tecnológico en Playa del Carmen y mejoras en un plantel en Bacalar. En conjunto, la inversión proyectada para 2025 y 2026 asciende a 6,000 millones de pesos, con la expectativa de generar alrededor de 18,000 empleos directos e indirectos, consolidando a Quintana Roo como un referente en turismo, conectividad e inversión.