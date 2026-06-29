Fuerzas Armadas | Los nacidos en 2008 deberán realizar el servicio militar obligatorio: será por un año

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En Colombia, miles de jóvenes que alcanzan la mayoría de edad deben realizar un trámite obligatorio ante las autoridades militares para determinar su situación frente al servicio militar. El proceso permite establecer quiénes serán incorporados a las Fuerzas Armadas, quiénes pueden acceder a exenciones y cuáles son las obligaciones que establece la legislación vigente.

Actualmente, las reglas del reclutamiento están contempladas en la Ley 1861 de 2017, normativa que introdujo cambios importantes en el sistema, amplió beneficios para los conscriptos y actualizó los procedimientos de incorporación.

Qué jóvenes deben definir su situación militar en Colombia

La legislación colombiana establece que los hombres, una vez cumplidos los 18 años, deben presentarse para resolver su situación militar.

Por esta razón, los ciudadanos nacidos en 2008 que alcancen la mayoría de edad durante 2026 deberán adelantar este procedimiento ante las autoridades competentes.

El proceso es coordinado por las Fuerzas Militares y otras entidades del Estado encargadas del reclutamiento, que verifican las condiciones de cada aspirante y determinan si corresponde o no su incorporación.

Quiénes están obligados a prestar servicio militar

El servicio militar obligatorio aplica para hombres entre los 18 y los 24 años que no estén cubiertos por alguna de las causales de exención previstas en la ley.

Los jóvenes que cumplan la mayoría de edad deberán definir su situación militar y podrían ser convocados durante un período de hasta un año. (foto: Getty Images). Michele Ursi

Las mujeres no están obligadas a prestar servicio, aunque pueden incorporarse de manera voluntaria en distintos programas y modalidades ofrecidas por las instituciones militares.

Las convocatorias se realizan periódicamente y suelen estar dirigidas a grupos específicos de jóvenes según su año de nacimiento y situación particular.

Cuánto tiempo dura el servicio militar

La permanencia en las Fuerzas Armadas depende de la modalidad de incorporación y del perfil académico del conscripto.

En la mayoría de los casos, los jóvenes que finalizaron sus estudios de bachillerato cumplen un período de servicio de 12 meses.

Por su parte, quienes no cuentan con título de bachiller pueden ser incorporados por un lapso de hasta 18 meses , según las necesidades institucionales y la normativa vigente.

Durante ese tiempo participan en actividades de apoyo relacionadas con seguridad, vigilancia, logística y programas de asistencia en distintas regiones del país.

Cuánto dinero reciben los jóvenes que prestan servicio

El Estado colombiano mantiene una serie de incentivos para quienes cumplen con esta obligación.

Los conscriptos reciben una bonificación económica mensual que se aproxima al salario mínimo, además de contar con alojamiento, alimentación, uniformes y cobertura médica durante todo el tiempo que permanecen incorporados.

Al concluir el servicio también pueden acceder a un auxilio de licenciamiento y a programas de acompañamiento para facilitar su regreso a la vida civil.

Las autoridades sostienen que estos beneficios buscan mejorar las condiciones de los jóvenes que ingresan a las Fuerzas Armadas y reconocer su aporte al servicio del país.