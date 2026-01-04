Luego de que el presidente estadounidense Donald Trump afirmara de viva voz que su gobierno mantendrá el control y administrará Venezuela tras el operativo militar para detener y sacar a Nicolás Maduro del país, el secretario de Estado de la Casa Blanca salió a matizar los dichos de su jefe.

“La administración del presidente Donald Trump buscará conducir las políticas públicas de Venezuela”, dijo Marco Rubio en un programa televisivo de la cadena NBC.

Rubio dijo en el show ‘Meet the Press’ que EEUU no busca hacerse cargo de la conducción o administración de Venezuela, sino orientar a la nación sudamericana en “una determinada dirección”.

“Buscamos que esto sea algo en beneficio tanto para el pueblo venezolano como para el interés de Estados Unidos”, dijo Rubio.

Asimismo, luego de que Trump dijo que EEUU y un consorcio de empresas petroleras “inyectarán” miles de millones de dólares para revivir la industria petrolera de Venezuela, Rubio confirmó que Washington mantendrá el bloqueo petrolero contra Venezuela como una forma de presionar al país y conservar una mano dominante en cualquier negociación.

Maduro enfrenta la justicia estadounidense en Brooklyn

Mientras el hombre fuerte de Venezuela y su esposa, Cilia Flores, fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Distrito en Brooklyn, Nueva York, para enfrentar acusaciones de narcotráfico y otros cargos, en Venezuela los órganos de gobierno federal tomaron pasos para demostrar que EEUU no tiene control sobre el país.

Sin embargo, diversos acontecimientos señalan que, al parecer, hay una división al interior del aparato gubernamental venezolano.

Por un lado, el Tribunal Supremo nombró a la vicepresidenta y ministra de Energía Delcy Rodríguez como presidenta interina.

Pero, por otra parte, Diosdado Cabello, el ministro del Interior, dijo en un video que no reconoce la autoridad de Rodríguez.

Fracturas en el chavismo y riesgo de violencia

La Asamblea Nacional convocó a una sesión para este lunes, (diciembre 5) en un contexto de acusaciones cruzadas entre facciones del oficialismo. Diputados leales a Maduro señalan a un sector ligado al fallecido Hugo Chávez de haberlo entregado a las fuerzas estadounidenses, lo que, de confirmarse, podría considerarse traición a la patria según la legislación venezolana. Rodríguez, por su parte, reclamó públicamente la liberación de Maduro y busca consolidar su legitimidad como jefa de Estado interina en medio de un aparato de seguridad dividido.