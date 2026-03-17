Las acciones de Grupo Aeroméxico subieron hasta 9.22% en la Bolsa Mexicana de Valores, tras la recompra de títulos por parte de su Consejo de Administración y equipo directivo. Los papeles alcanzaron los 25.94 pesos por acción (Ciudad de México 10:43 horas). En paralelo, los ADRs de la aerolínea en la Bolsa de Nueva York avanzaron 1.84% a US$14.60. La compañía informó el 17 de marzo que directivos y consejeros adquirieron 1.03 millones de acciones en México y 103,212 American Depositary Shares (ADS) con recursos propios. “Estas adquisiciones reflejan la confianza continua del Consejo y de la alta dirección en la estrategia de largo plazo de la compañía”, señaló la empresa en un comunicado. El movimiento da un respiro a la emisora, que había sido presionada por factores externos, incluyendo el alza en los precios del petróleo y la volatilidad cambiaria en medio de tensiones geopolíticas en Medio Oriente. Hasta la semana pasada, la acción acumulaba una caída de 27.32% en la BMV, de acuerdo con datos de Bloomberg. En lo que va de 2026, el retroceso asciende a 40.62%, al pasar de 40 a 23.75 pesos por unidad. En el frente operativo, la aerolínea anunció el 14 de marzo que, en alianza con Delta Air Lines, retomará la ruta estacional entre Monterrey y el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. El servicio contará con cinco frecuencias semanales durante la temporada de verano, del 11 de junio al 30 de agosto de 2026, con una oferta superior a 1,600 asientos semanales.