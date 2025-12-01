El IMSS aumentará las cuotas patronales de los programas sociales

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer los porcentajes que aplicarán en 2026 para la cuota patronal correspondiente al ramo de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez. Según informaron desde el organismo, los incrementos son parte del cuarto año de transición, por lo que beneficiará a nivel nacional.

Estos ajustes forman parte del esquema gradual establecido a partir de la reforma al sistema de pensiones publicada el 16 de diciembre de 2020, cuyo objetivo es garantizar mayor estabilidad financiera al sistema de retiro. Los incrementos continuarán de manera progresiva hasta 2030 .

El IMSS confirmó aumento en la cuota patronal

Para 2030, cuando concluya el proceso, la cuota patronal para quienes perciben salarios más altos podría llegar hasta 11.875%, muy por encima del porcentaje que se aplica en los niveles salariales más bajos.

¿Cuánto sube la cuota patronal en 2026?

Las aportaciones que deberán asumir los empleadores dependerán del salario base de cotización del trabajador, medido en salarios mínimos (SM) y en UMAs:

1.00 SM: 3.15%

De 1.01 SM a 1.50 UMA: 3.68%

De 1.51 a 2.00 UMA: 4.85%

De 2.01 a 2.50 UMA: 5.56%

De 2.51 a 3.00 UMA: 6.03%

De 3.01 a 3.50 UMA: 6.36%

De 3.51 a 4.00 UMA: 6.61%

De 4.01 UMA en adelante: 7.51%

¿Cómo impactará el aumento de la cuota patronal en las empresas?

El incremento en las cuotas representará un mayor costo laboral, especialmente para compañías que cuentan con trabajadores cuyo salario supera las 2 UMA. Para anticipar el impacto se recomienda:

Ajustar los sistemas de nómina

Actualizar presupuestos de recursos humanos y finanzas

Capacitar al personal encargado de cálculos de seguridad social

Realizar simulaciones de nómina para 2026

¿Qué aporte hace el Gobierno en las cuotas patronales?

El Estado continuará otorgando la cuota social mensual por trabajador. Sin embargo, el monto disminuye conforme crece el salario base:

1.00 SM: 10.75 pesos

1.01 SM – 1.50 UMA: 10 pesos

1.51 – 2.00 UMA: 9.25 pesos

2.01 – 3.00 UMA: 8.50 pesos – 7.75 pesos

3.01 – 4.00 UMA: pesos – 6.25 pesos

4.01 – 5.00 UMA: 2.45 pesos (sujeto a actualización)

5.01 – 6.00 UMA: 1.80 pesos

6.01 – 7.09 UMA: 1 peso

Cabe destacar que hasta ahora, no se informaron modificaciones para 2026, por lo que se mantendrán los valores actuales.