En específico, las autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) reiteraron que presentar únicamente la “visa láser” fuera de las zonas fronterizas designadas constituye documentación insuficiente, lo que impide categóricamente el ingreso en el país.

Si bien la Tarjeta de Cruce Fronterizo (Border Crossing Card) es un documento fundamental para miles de mexicanos que visitan Estados Unidos, existe una restricción que pocos tienen en cuenta y que puede resultar en el rechazo automático en puertos de entrada.

Border Crossing Card: la restricción que podría dejarte afuera de Estados Unidos. Fuente: Shutterstock.

¿En qué situaciones la Tarjeta de Cruce Fronterizo no es válida para entrar a Estados Unidos?

Según el portal oficial, no es aceptada como documento único cuando se viaja por avión o por vías marítimas comerciales.

De la misma forma, en lo que respecta a viajes en cruceros, barcos comerciales o ferrys que no sean embarcaciones de placer provenientes directamente de México, la BCC debe estar acompañada de un pasaporte válido.

Intentar ingresar a Estados Unidos por aire presentando únicamente la Tarjeta de Cruce Fronterizo resultará en el rechazo automático del ingreso, sin importar el destino final en el territorio nacional.

Esta restricción se aplica a todos los aeropuertos estadounidenses, sin excepciones, incluso si el destino final se encuentra dentro de la zona fronteriza permitida.

De acuerdo con las regulaciones, los ciudadanos extranjeros que deseen abordar vuelos hacia cualquier destino estadounidense deben presentar obligatoriamente un pasaporte válido junto con una visa americana.

La credencial solo funciona de manera independiente para cruces terrestres desde México.

¿Qué son las “zonas fronterizas” y qué implica viajar más allá de sus límites solo con BCC?

Las zonas fronterizas son áreas geográficas definidas en las cuales los portadores de la BCC tienen la posibilidad de permanecer por un periodo máximo de 30 días al ingresar por tierra o mar procedentes de México. Dichas áreas comprenden:

California: hasta 25 millas de la frontera

Arizona: hasta 75 millas de la frontera

Nuevo México: hasta 55 millas de la frontera o hasta la Interestatal 10 (lo que esté más al norte)

Texas: hasta 25 millas de la frontera

¿Cómo puede un ciudadano mexicano viajar legalmente por todo Estados Unidos?

Para ingresar a cualquier región de Estados Unidos sin limitaciones geográficas, los ciudadanos mexicanos deben presentar un pasaporte mexicano válido junto con la BCC o, alternativamente, un pasaporte vigente que contenga una visa de turismo B1/B2.

Esta combinación de documentos permite el ingreso por cualquier medio de transporte (terrestre, aéreo o marítimo) y facilita el tránsito hacia cualquier estado o ciudad.

Al presentar el pasaporte junto con la BCC, este último actúa efectivamente como una visa tipo B, eliminando las limitaciones geográficas y temporales de la zona fronteriza.

Por último, es crucial certificar la validez de ambos documentos antes del viaje: la BCC suele tener una vigencia de 10 años desde su emisión, mientras que el pasaporte mexicano debe estar vigente durante la totalidad de la estadía prevista.