En esta noticia Llaman a empresarios a sumarse a la comunidad

El mercado de motocicletas en México crece a pasos agigantados, pues en los últimos 10 años el parque vehicular creció prácticamente cuatro veces, al pasar de 2.2 millones de unidades hasta 9 millones de unidades, de acuerdo con datos del Inegi.

Solo el año pasado, en el país se vendieron dos millones de unidades, de acuerdo con estimaciones de la Asociación Mexicana de Fabricantes e Importadores de Motocicletas (AMFIM), organismo que estima que el potencial del país todavía está lejos de su máximo.

Imagen: archivo.

En este sentido, la marca Royal Enfield no quiere quedarse atrás en la carrera y apuesta por incrementar su presencia en México, con el objetivo de colocar 100 mil unidades anuales en los próximos cinco años.

Royal Enfield es la marca de producción en cadena más antigua del mundo y está en pleno plan de expansión a través de la ampliación de su red de distribuidores.

“El mercado mexicano ha madurado de manera importante. Hoy vemos consumidores que buscan, además de un medio de transporte, experiencias, identidad y pertenecer a una comunidad. Este crecimiento representa una oportunidad para empresarios que quieran desarrollar un negocio con una marca de legado y una visión de largo plazo”, comentó Guillermo Lopez, vocero de Moto Continental.

La marca cuenta actualmente con 24 distribuidores concentrados en entidades como Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Puebla, Querétaro, Veracruz, Michoacán, Durango, Aguascalientes, San Luis Potosí, Sinaloa, Oaxaca, Guanajuato y Yucatán.

Este año la empresa inauguró una nueva agencia en Insurgentes Sur y alista un nuevo concesionario para la zona de Coapa, en la capital del país.

A esto se suma la apertura de tres a cinco nuevos concesionarios en mercados con alto potencial, principalmente en las zonas del Valle de México, Occidente, Bajío y Nuevo León.

Llaman a empresarios a sumarse a la comunidad

Como parte de su estrategia de expansión, Royal Enfield busca empresarios que se alíen a la red de distribuidores, con el objetivo de colocar al motociclismo como una experiencia integral.

Para atraer nuevos concesionarios, la empresa ofrece acompañamiento de marca desde la planeación del proyecto hasta la operación diaria mediante capacitación comercial y técnica, soporte postventa, garantías, lineamientos de imagen, acompañamiento durante la apertura, la estrategia comercial y seguimiento permanente del desempeño del negocio.

En este sentido, la empresa señaló que el costo mínimo para abrir una agencia de Royal Enfield va desde MXN $3 millones, dependiendo de factores como la ciudad, el formato y las características del inmueble.

En este sentido, la empresa señala que la recuperación de la inversión se puede obtener en un plazo de 24 a 36 meses, mientras que el negocio fortalece su rentabilidad a través de motocicletas, refacciones, accesorios, apparel y servicios de postventa.

“Nuestro objetivo no es únicamente abrir más puntos de venta; buscamos socios que compartan nuestra pasión por el motociclismo, que entiendan el valor de construir relaciones de largo plazo con los clientes y que quieran formar parte de una comunidad global con más de un siglo de historia”, agregó Guillermo Lopez.