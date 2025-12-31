En esta noticia

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha emitido un comunicado sobre el retiro de lotes de latas de atún en diversos supermercados de Estados Unidos.

Esta decisión fue adoptada tras la identificación de un defecto en la tapa de apertura fácil, lo que podría comprometer el sello hermético. Tal circunstancia incrementa el riesgo de contaminación por Clostridium Botulinum, bacteria responsable del botulismo, una enfermedad que afecta el sistema nervioso.

Marcas de atún enlatado retiradas por la FDA

De acuerdo con el informe publicado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, se incluyen presentaciones de Genova, H-E-B, Trader Joe´s y Van Camp´s.

Las latas de atún retiradas fueron comercializadas bajo diferentes marcas que se distribuyen en distintos supermercados. Entre los minoristas involucrados se encuentran Costco, Walmart, Kroger, Publix y Safeway.

¿Cuáles son las implicaciones del botulismo?

El botulismo es una enfermedad grave, aunque poco común, provocada por una toxina generada por la bacteria Clostridium Botulinum. Esta toxina afecta el sistema nervioso y puede ocasionar parálisis muscular, dificultades respiratorias e incluso la muerte.

Los síntomas suelen manifestarse entre 12 y 36 horas tras la exposición y pueden incluir visión borrosa, dificultad para tragar, sequedad en la boca y debilidad generalizada, según Mayo Clinic.

Qué hacer si compraste una lata con posible riesgo de contaminación

Los consumidores que hayan adquirido productos tienen la posibilidad de verificar en la etiqueta el código de lote y la fecha de vencimiento, lo cual les permitirá confirmar si su compra se encuentra en la lista de retiro.

Si posee una lata de atún retirada del mercado, se le solicita que la devuelva al minorista para obtener un reembolso completo, o bien, que la deséchele. Alternativamente, puede comunicarse directamente con Tri-Union Seafoods para solicitar un kit de recuperación y un cupón para un producto de reemplazo.