La falta de educación financiera afecta la administración de los mexicanos, dice Bravo. (foto: archivo).

En esta noticia ¿Quiénes se endeudan más?

Vivir endeudados es una realidad que aqueja a más mexicanos cada día, pues actualmente 72% de los mexicanos gasta más de lo que gana, de acuerdo con datos de la reparadora de crédito Bravo.

De acuerdo con el estudio “Perfil del Deudor Mexicano 2025”, que incluye a más de 30 mil clientes activos al cierre de 2025, el principal problema de los mexicanos es la mala administración financiera, atribuida al desconocimiento y la falta de educación financiera.

Esta mala administración, señala el estudio, acarrea como consecuencia un aumento en la deuda promedio general.

Bravo señaló que el promedio de la deuda para cada uno de sus clientes tuvo un incremento de 6.3% el año pasado, al ubicarse en MXN $193,198, contra MXN $181,751 registrados en el reporte de 2024.

El incremento en la deuda también contrasta con una disminución en los ingresos promedio de los clientes de Bravo.

El ingreso promedio general es de MXN $24,426 contra MXN $25,166 registrados entre los clientes de 2024.

“Esta diferencia en deuda e ingreso subraya distintas realidades financieras y la necesidad de enfoques personalizados en la gestión del endeudamiento”, detalló la reparadora de crédito.

¿Quiénes se endeudan más?

El reporte de Bravo señala que las personas que tienen entre 31 y 35 años concentran el mayor número de deudores al representar 21% del total, con una deuda promedio de MXN $175,195.95.

Sin embargo, las deudas son más grandes entre más avanza el grupo de edad. Por ejemplo, aunque el grupo de 36 a 40 años representa 16% de los deudores, el monto promedio de su adeudo se acelera a MXN $205,392.2.

La falta de educación financiera afecta la administración de los mexicanos, dice Bravo. (foto: archivo).

El grupo de edad con la deuda más alta es el de más de 66 años, con un saldo promedio de MXN $292,090.10.

La empresa señala que la tendencia no solo refleja la acumulación de obligaciones a lo largo del tiempo, sino que puede estar ligado a las exigencias económicas propias de estas edades y el consecuente acceso a financiamiento que se les otorga, lo cual se asocia a compromisos financieros a largo plazo.

“Cuando falta una comprensión clara de los ingresos, una planificación presupuestaria efectiva y hábitos de consumo responsables, las personas pueden encontrarse en situaciones que desafían su estabilidad económica”, dijo Javier Salmerón, cogerente de Bravo en México.