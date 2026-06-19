En esta noticia Vanguard detectó deudas con efectivo disponible

Existe un error muy común que genera un mayor sacrificio de rendimientos y acumulación de patrimonio al priorizar el pago de deudas en el orden equivocado, según una investigación de Vanguard.

A través del estudio “Cómo encontrar el equilibrio entre el ahorro y la amortización de la deuda: Errores financieros que hay que evitar”, los analistas explican que existen diversos hogares que aceleran el pago de hipotecas, préstamos estudiantiles o créditos automotrices de bajo costo financiero mientras mantienen saldos en tarjetas de crédito con tasas superiores al 20%, o dejan de aprovechar aportaciones patronales a planes de retiro que podrían generar mayores beneficios de largo plazo.

"El pago de deuda es una forma de ahorro, igual que ahorrar para un fondo de emergencia o para el retiro“, señaló Vanguard en el reporte. La firma explicó que el desafío consiste en determinar qué obligaciones y objetivos financieros deben priorizarse para maximizar la generación de patrimonio.

La segunda mayor administradora de activos identificó dos errores recurrentes. Por un lado, pagar demasiado lento las deudas de alto costo y pagar demasiado rápido las deudas de menor costo financiero.

“Muchos inversionistas amortizan demasiado lento las deudas con tipos de interés más elevados, manteniendo una deuda renovable en sus tarjetas de crédito al tiempo que retienen efectivo o aportan más de lo que corresponde a la aportación paralela de la empresa a su plan 401(k)”, dijo la gestora.

El estudio se basó en el análisis de información anónima de entre uno y 5.5 millones de inversionistas de Vanguard, principalmente estadounidenses, donde se estudiaron las hipotecas, préstamos estudiantiles y créditos automotrices; además de la deuda revolvente de las tarjetas de crédito, mismos que fueron combinados con registros crediticios de Equifax.

Vanguard detectó deudas con efectivo disponible

Entre los inversionistas analizados, 35% mantenía deuda revolvente de tarjeta de crédito y más de la mitad tenía oportunidades para reducirla utilizando recursos disponibles en efectivo o inversiones de corto plazo.

Vanguard también mostró que una parte importante de los hogares realiza pagos anticipados en hipotecas, préstamos estudiantiles y créditos automotrices mientras desaprovecha beneficios ofrecidos por los planes de retiro patrocinados por sus empleadores.

La firma estimó que cerca de un tercio de quienes adelantan pagos de sus deudas no aprovechan completamente estos incentivos, perdiendo en promedio alrededor de u$s1,100 anuales. Mantener este comportamiento durante una década podría traducirse en hasta u$s120,000 menos al momento del retiro.

“Los inversionistas piensan por separado en deuda y ahorro cuando deberían pensar en ambos de manera conjunta”, se lee en el estudio.

La gestora añadió que “reglas simples pueden ayudar a evitar estos errores financieros”, destacando que liquidar primero las deudas más costosas o aprovechar al máximo las aportaciones equivalentes del empleador son algunas de las decisiones con mayor impacto para incrementar la riqueza de largo plazo.