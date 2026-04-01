El clima en México vuelve a encender las alertas en pleno abril, justo cuando miles de personas se movilizan por la Semana Santa 2026. Lo que parecía un periodo de descanso podría verse alterado por un fenómeno que ya comenzó a generar preocupación en varias regiones del país. En los últimos días, los pronósticos anticiparon un escenario poco habitual: lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento que podrían superar niveles peligrosos. Aunque no se trata de un solo evento, la combinación de varios sistemas es lo que mantiene bajo vigilancia a las autoridades. El dato que más inquieta es que estos fenómenos no actuarán de forma aislada. La interacción entre ellos podría provocar condiciones severas en distintos puntos del país, con efectos que se extenderían durante varios días consecutivos. La vaguada en altura en México es uno de los principales factores detrás de este escenario climático. Se trata de un sistema de aire frío en niveles altos de la atmósfera que, al interactuar con aire cálido y húmedo, favorece la formación de tormentas intensas. De acuerdo con el pronóstico que difundió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este fenómeno interaccionará con canales de baja presión y la corriente en chorro subtropical, lo cual generará condiciones de inestabilidad que derivan en lluvias fuertes, caída de granizo y descargas eléctricas. Además, esta combinación puede provocar un descenso de temperatura poco habitual para la temporada, junto con vientos intensos que complican aún más el panorama en distintas zonas del país. El periodo más crítico se ubica entre finales de marzo y los primeros días de abril, cuando esta inestabilidad atmosférica recorre gran parte del territorio nacional. El impacto del clima en México en abril 2026 será amplio y abarcará varias regiones. En el norte y noroeste, estados como Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León enfrentarán lluvias muy fuertes, acompañadas de granizo y rachas de viento. En el centro y occidente, entidades como Jalisco, Estado de México, Ciudad de México y Puebla también registrarán tormentas, mientras que en el sur y sureste, zonas como Oaxaca, Chiapas y Veracruz podrían experimentar lluvias intensas con riesgo de inundaciones. Entre los principales efectos previstos, destacan: Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales, ya que el comportamiento de estos sistemas puede cambiar rápidamente. En este contexto de clima cambiante en México, la prevención será clave para evitar afectaciones mayores durante estos días de alta movilidad.