Grupo México detalló por qué decidieron bajarse de la licitación en Argentina.

Grupo México espera que Saavi Energy, filial de BlackRock, genere un EBITDA de u$s 614 millones en 2027, mientras explica su salida de la licitación de Belgrano Cargas y Logística en Argentina por diferencias con el modelo ferroviario del gobierno de Javier Milei. El conglomerado de Germán Larrea también estima necesidades de inversión de entre u$4,000 millones y u$s 6,000 millones para los próximos tres años.

Grupo México prevé que Saavi Energy, vinculada a Global Infrastructure Partners (GIP), filial de BlackRock, alcance ingresos por alrededor de u$s 1,900 millones y un EBITDA de u$s 614 millones en 2027, cuando la plataforma eléctrica opere durante un año completo.

Las proyecciones fueron expuestas por directivos del conglomerado de Germán Larrea durante la conferencia con analistas sobre los resultados del tercer trimestre de 2026.

La administración explicó que el negocio energético se incorporó parcialmente a los resultados del periodo. Grupo México consolidó los resultados operativos y financieros de la plataforma del 8 al 30 de septiembre, un total de 22 días.

En cuanto al desempeño operativo, los directivos señalaron que los activos incorporados registran factores de utilización de entre 96% y 97%, niveles similares a los de las centrales que Grupo México ya operaba.

El conglomerado también advirtió que los ingresos de Saavi Energy dependen de la evolución de los precios del gas natural, uno de los principales costos de las centrales de ciclo combinado y las turbinas de gas. Debido a que estos costos se trasladan en buena medida a los clientes, el margen entre ingresos y costos resulta determinante para el EBITDA.

Grupo México explica salida de licitación en Argentina

El 21 de octubre, Grupo México anunció su salida de la licitación por Belgrano Cargas y Logística, en Argentina, sin dar detalles. En conferencia por sus resultados financieros, directivos del conglomerado explicaron que existen diferencias con el modelo ferroviario impulsado por el gobierno de Javier Milei.

Para la empresa, el esquema de acceso abierto contemplado en el proceso no ofrece las condiciones operativas que considera necesarias para generar eficiencias y rentabilidad. Bajo ese modelo, un operador administra las vías ferroviarias mientras distintas empresas las utilizan para transportar carga.

“En ese modelo hay un operador de la vía y varios operadores que circulan sobre ella. No se generan sinergias ni economías de escala”, explicaron los directivos durante la conferencia con analistas.

“No estamos interesados en ese modelo”, puntualizaron.

Grupo México prevé inversiones de hasta u$s 6,000 millones en tres años

De cara a los próximos tres años, directivos de Grupo México estimaron necesidades de inversión de entre u$s4,000 millones y u$s6,000 millones.

El conglomerado reiteró que busca mantener flexibilidad financiera para aprovechar oportunidades de crecimiento orgánico e inorgánico en sus negocios de minería, infraestructura, transporte, energía y bienes raíces. Además, EE.UU. figura entre las principales geografías de interés para sus planes de expansión.

Al cierre del tercer trimestre, Grupo México reportó un incremento en ingresos de 37.9%, a u$s6,333 millones; mientras que la utilidad neta creció 56% a MXN$2,003 millones, de acuerdo con el reporte financiero de la compañía.

En el mercado bursátil mexicano, las acciones de Grupo México, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), cayeron 4.1% para ubicarse en MXN$231.79 por unidad, de acuerdo con datos de la plaza bursátil.