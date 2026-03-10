Cada vez avanza más la inteligencia artificial y el almacenamiento de datos parece no tener límites. Es en este contexto que una pequeña propiedad rural se ha convertido en el símbolo de la resistencia frente al poder económico de las grandes corporaciones. Humberto Santini, un agricultor de 86 años, ha dejado boquiabiertos a inversores y analistas tras rechazar una oferta de 15 millones de dólares (aproximadamente 300 millones de pesos mexicanos) por sus tierras. asd La oferta no era casualidad. El terreno de Santini está ubicado en una zona estratégica donde se proyecta la construcción de un gigantesco centro de datos, una infraestructura vital para el funcionamiento de la nube y los servicios digitales modernos. A pesar de estas ventajas y del abultado presupuesto para adquirir las tierras, para el agricultor este espacio representa el esfuerzo de toda una vida. A pesar de que la cifra podría asegurar el bienestar financiero de varias generaciones de su familia, el agricultor dio un rotundo no. Según fuentes cercanas, su negativa no se basa en una cuestión de precio, sino en la preservación de la actividad agrícola y la identidad de una región que está siendo absorbida por el asfalto y los servidores. La expansión de los centros de datos ha generado una burbuja inmobiliaria industrial en zonas rurales. Estas instalaciones requieren grandes extensiones de terreno, acceso a redes eléctricas de alta potencia y proximidad a fuentes de agua para refrigeración. Para muchos expertos en finanzas, la decisión de rechazar 15 millones de dólares es incomprensible desde una perspectiva de rentabilidad. No obstante, para el público mexicano y global, la historia de Santini resuena como un recordatorio de que no todo tiene un precio. Mientras el proyecto del centro de datos busca ahora alternativas en predios aledaños, la granja de este hombre de 86 años permanece intacta, recordándonos que el valor de la tierra, en ocasiones, no se puede medir en billetes verdes.