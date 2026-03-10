En poco más de una década Konfío, fintech que ofrece crédito a las pequeñas y medianas empresas (pymes), ha otorgado financiamiento a alrededor de 80,000 pymes en México y ha ofrecido cerca de MXN $100,000 millones en inversiones, aseguró a El Cronista, Eugenio Fonseca León, Chief Operation Officer de Konfío. La meta para 2028 es otorgar 85,000 créditos más, para lo cual la fintech desembolsará una inversión de más de MXN $44,000 millones de pesos. Fonseca dijo que duplicar el número de créditos otorgado será posible gracias a la mejora continua de sus modelos de prospección y a toda la visibilidad que adquirieron durante más de diez años. Asimismo, resaltó que Konfio está alineado al Plan México en lo referente a aumentar al menos 2 puntos porcentuales el otorgamiento de créditos a empresas, especialmente pymes, que planteó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como parte de las metas económicas para 2026. Fundada en 2013 por David Arana y Francisco Padilla, Konfío ha otorgado financiamiento a empresas que eran excluidas de la banca tradicional a través de crédito de capital de trabajo, tarjetas empresariales, terminales de pagos y herramientas que facilitan la administración de los negocios. Los sectores que principalmente reciben financiamiento de Konfío son: manufactura, construcción, comercio y prestadores de servicios profesionales. Fonseca comparte que hoy poco más del 80% de los clientes de Konfío están recibiendo por primera vez un crédito empresarial. Sin revelar cifras exactas, Fonseca aseguró que sus modelos de riesgo les han permitido tener “una cartera bastante sana muy por encima de lo que la industria tiene en promedio. Eso nos ha permitido, no solamente crecer, nos ha permitido ser rentables”. Fonseca presumió que “ya en los últimos dos años, Konfio ha traspasado la barrera de la rentabilidad, lo cual es muy positivo”. La fintech ha recibido financiamiento de venture capital y de deuda por u$s 1.1 mil millones en 13 rondas, de inversionistas como SoftBank, International Finance Corporation, QED Investors, Citi, Goldman Sachs y Quona Capital, de acuerdo con datos de la plataforma Crunchbase. Fonseca estima que próximamente recibirán la aprobación de licencia bancaria por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que Konfio solicitó en 2023. El COO de Konfio presume que, comparado con la banca, la fintech que opera actualmente bajo la figura de Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (sofom), se encuentra en el octavo sitio en términos de tamaño de cartera para las pymes. Lo cual ha sido posible debido a su modelo de evaluación que inició con machine learning y posteriormente utilizó inteligencia artificial, lo que les ha permitido ofrecer crédito a las pymes a partir de la evaluación de tres meses de su facturación en el Servicio de Administración Tributaria (SAT). En cambio, “la banca tradicional normalmente te pide una cierta trayectoria de aproximadamente dos años de existencia, de facturación, y te piden garantías”, aclara Fonseca. El directivo reconoce que hay una realidad que no es posible evadir: la mortandad de algunas pymes en México en sus primeros 24 meses de vida. Sin embargo, los modelos de Konfio han permitido evaluar, calibrar, anticipar y asegurar que cuentan con el portafolio indicado. Fonseca sugiere que la octava posición en una lista que lideran bancos como BBVA y Banorte en tamaño de cartera podría cambiar cuando Konfio se convierta en un banco y pueda enfocarse en productos de captación para pymes. “Eso va a ayudar a las pymes, va a apoyar a sus tesorerías, va a hacer productivo el dinero que ahora está solamente sentado en alguna cuenta y, además, eso también nos va a permitir el poder ampliar nuestra relación con las instituciones”, finaliza sin poder dar más detalles de los planes de Konfio una vez que obtenga la licencia bancaria.