La estructura sería utilizada para pruebas militares y entrenamiento estratégico ante posibles escenarios de conflicto.

Imágenes satelitales revelaron la existencia de una réplica en 3D de un destructor de la Marina de Estados Unidos construida en una zona desértica de China. La instalación llamó la atención de especialistas por el nivel de detalle con el que reproduce las características de un buque militar real.

La estructura fue localizada en el desierto de Taklamakán, en la región china de Xinjiang, y representa una copia a tamaño completo de un destructor clase Arleigh Burke. Analistas señalan que podría formar parte de un complejo destinado a realizar ensayos relacionados con tecnología militar y sistemas de misiles.

La estructura sería utilizada para pruebas militares y entrenamiento estratégico ante posibles escenarios de conflicto.

China construyó una réplica de un buque de guerra destructor estadounidense en pleno desierto

La réplica tiene una longitud aproximada de 155 metros, equivalente a unos 510 pies, y reproduce elementos característicos de los buques de guerra estadounidenses. Entre ellos aparecen una cubierta para helicópteros, la zona de mando y estructuras similares a los sistemas de lanzamiento vertical utilizados en embarcaciones militares.

La construcción fue identificada mediante imágenes satelitales proporcionadas por la empresa estadounidense Vantor. De acuerdo con reportes internacionales, el analista Joseph Wu, integrante de la Taiwan Defense Studies Initiative, fue uno de los primeros en advertir la presencia de esta estructura.

El modelo se encuentra lejos de cualquier costa, dentro de una zona utilizada previamente por China para desarrollar instalaciones de prueba relacionadas con objetivos militares. En años anteriores, imágenes satelitales también habían mostrado réplicas de otros buques estadounidenses en regiones desérticas del país.

Aunque Pekín no ha informado oficialmente el objetivo de la estructura, expertos consideran que este tipo de instalaciones permiten evaluar capacidades ofensivas y defensivas sin necesidad de realizar pruebas directamente sobre embarcaciones reales.

¿Para qué sirve la réplica del buque de guerra chino?

Especialistas citados por medios internacionales indicaron que la réplica podría estar vinculada con pruebas de precisión de misiles antibuque y sistemas hipersónicos desarrollados por el Ejército Popular de Liberación de China. La estructura permitiría simular un objetivo similar a los barcos utilizados por la Armada estadounidense.

Una de las hipótesis es que el modelo ayude a mejorar la capacidad de China para detectar, rastrear y atacar objetivos navales de gran tamaño. Esto cobra relevancia por las tensiones existentes entre Pekín y Washington en torno a Taiwán.

El destructor clase Arleigh Burke es uno de los principales buques de guerra de Estados Unidos y cuenta con sistemas diseñados para defensa aérea, ataques contra objetivos terrestres y operaciones navales. Por ese motivo, los analistas consideran que su réplica no sería un simple modelo de exhibición.

La instalación también refleja el interés de China por desarrollar escenarios de entrenamiento cada vez más similares a situaciones reales. Las autoridades del país no han confirmado públicamente si la estructura será utilizada para ejercicios específicos.

Aumenta la tensión entre China, Estados Unidos y Taiwán

La aparición de la réplica ocurre en un contexto de creciente competencia militar entre China y Estados Unidos en la región del Indo-Pacífico. Taiwán permanece como uno de los principales puntos de tensión debido a las reclamaciones territoriales de Pekín sobre la isla.

Analistas militares consideran que los destructores estadounidenses serían piezas clave en una eventual respuesta internacional ante un conflicto en el estrecho de Taiwán. Por esa razón, una instalación diseñada para simular uno de estos buques genera especial interés entre los especialistas.

China ha construido en los últimos años diferentes instalaciones de entrenamiento que reproducen infraestructuras o equipos extranjeros. Estas prácticas buscan mejorar la preparación de sus fuerzas armadas y evaluar nuevas tecnologías militares.

Por ahora, el Gobierno chino no ha emitido una explicación oficial sobre la réplica del buque de guerra en el desierto. Sin embargo, las imágenes difundidas abrieron nuevamente el debate sobre el avance de las capacidades militares del país asiático.