Al momento de viajar a Estados Unidos desde México, existe un punto esencial sobre el pasaporte que todos deben considerar y verificar con antelación: contar con un documento completamente en vigencia y en buen estado.

Este requisito es fundamental no sólo al momento de realizar el traslado para evitar inconvenientes con las autoridades sino también previamente, para poder gestionar los documentos necesarios, como una visa americana o una Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC).

Estados Unidos bloqueará el ingreso desde México a quienes hayan demorado la renovación de pasaporte

Todo ciudadano mexicano que planee viajar a Estados Unidos necesita un pasaporte vigente.

Este documento es indispensable incluso antes de pensar en el viaje, ya que es un requisito obligatorio para solicitar la visa americana.

Oficial | Estados Unidos bloqueará el ingreso desde México a quienes hayan demorado la renovación de su pasaporte. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Durante ese trámite, las autoridades verifican la identificación internacional y confirman que su vigencia cumpla con la normativa establecida.

Un punto clave: la fecha de vencimiento del pasaporte debe cubrir todo el tiempo que dure la estadía en territorio estadounidense.

Por otro lado, aunque la BCC (Border Crossing Card) permite ingresar a la zona fronteriza sin necesidad de pasaporte en determinados casos, para tramitarla también se exige contar con una identificación internacional vigente.

¿Con la BCC, a qué zonas de Estados Unidos puedo entrar sin pasaporte?

La BCC habilita el ingreso únicamente a la zona fronteriza y solo por períodos cortos. Estos son los límites según el estado:

California: hasta 40 km de la frontera

Arizona: hasta 120 km de la frontera

Nuevo México: hasta 88 km de la frontera o hasta la interestatal 10, lo que quede más al norte

Texas: hasta 40 km de la frontera

Cómo renovar el pasaporte mexicano paso a paso

Si necesitas renovar tu pasaporte para viajar a Estados Unidos, el Gobierno de México establece este proceso para mayores de 18 años: