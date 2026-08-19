Desde el espacio se ve una mancha negra en el desierto de Sonora; en la tierra encuentran ríos de lava, cuevas subterráneas y sitios sagrados

Desde el espacio, una enigmática mancha negra sobresale en medio de las arenas doradas del noroeste de México. No se trata de una sombra ni de un fallo satelital, sino de una de las maravillas geológicas más deslumbrantes del planeta.

Al descender a tierra firme, este territorio revela un paisaje surrealista compuesto por coladas de lava basáltica, gigantescos cráteres, cuevas subterráneas y espacios de profunda relevancia ancestral.

Este fascinante rincón del desierto de Sonora resguarda una combinación única de vulcanismo, biodiversidad extrema y misticismo cultural que atrae tanto a científicos espaciales como a viajeros intrépidos.

Desde el espacio se ve una mancha negra en el desierto de Sonora; en la tierra encuentran ríos de lava, cuevas subterráneas y sitios sagrados Gobierno de México

¿Qué es la misteriosa mancha negra que observan los satélites en Sonora?

La prominente mancha oscura que destaca en las imágenes satelitales corresponde al escudo volcánico de la Reserva de la Biósfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), el fenómeno visual se debe al violento contraste térmico y cromático entre las lavas basálticas oscuras —que datan de hace millones de años— y los campos de arena clara del Gran Desierto de Altar, cuyas dunas en forma de estrella llegan a medir hasta 200 metros de altura.

Esta área natural protegida de 714,566 hectáreas fue inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2013, consolidándose como un geositio de valor incalculable.

¿Qué maravillas geológicas se ocultan al explorar este territorio volcánico?

Al adentrarse en la reserva, los visitantes encuentran un entorno de apariencia alienígena dominado por formaciones únicas:

Escudo volcánico y conos cineríticos : la CONANP reporta la presencia de más de 500 conos de ceniza que atestiguan una intensa actividad eruptiva pasada.

Cráteres maares : existen 10 enormes cráteres circulares de colapso, entre los que destaca “El Elegante” por su simetría y profundidad.

Tubos de lava y cuevas subterráneas: galerías formadas por el enfriamiento de ríos incandescentes que hoy sirven de refugio biológico.

Incluso la NASA utilizó este terreno geológico análogo al paisaje lunar entre 1965 y 1970 para entrenar a los astronautas del Programa Apolo en geología de campo antes de sus viajes a la Luna.

Desde el espacio se ve una mancha negra en el desierto de Sonora; en la tierra encuentran ríos de lava, cuevas subterráneas y sitios sagrados Gobierno de México

¿Por qué El Pinacate es considerado un sitio sagrado y un oasis de biodiversidad?

Según investigaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), este desierto es el hogar ancestral de la nación Tohono O’odham. Para este pueblo originario, las montañas de El Pinacate representan el centro espiritual de su creación, donde habita su deidad I’itoi. Sus cuevas y veredas continúan siendo puntos sagrados de peregrinación ritual.

En materia ambiental, las publicaciones de la UNESCO destacan que el sitio resguarda más de 1,000 especies de flora y fauna adaptadas a condiciones extremas, incluyendo mamíferos emblemáticos en peligro de conservación como el berrendo sonorense.

¿Cómo visitar El Pinacate y cuál es la mejor temporada?

Para acceder a este parque nacional cerca de Puerto Peñasco, la CONANP brinda las siguientes pautas oficiales: