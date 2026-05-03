En este contexto, el Gobierno dispone de un programa que permite el ingreso legal de ciudadanos extranjeros sin necesidad de tramitar visa, siempre que se cumplan los requisitos de elegibilidad. Para ingresar legalmente a Estados Unidos, es fundamental poseer la documentación migratoria adecuada, siendo la visa americana uno de los permisos más solicitados. Este programa beneficia principalmente a turistas y empresarios que viajan por períodos cortos, hasta 90 días, por motivos de turismo o negocios. Está disponible para ciudadanos de más de 40 países. El Visa Waiver Program (VWP), o Programa de Exención de Visa, tiene como objetivo facilitar los viajes y fortalecer las relaciones comerciales y diplomáticas entre Estados Unidos y sus aliados. Esta iniciativa del gobierno de Estados Unidos permite a los ciudadanos de los países miembros viajar a EE.UU. sin necesidad de obtener una visa tradicional. Sin embargo, los viajeros deberán ingresar con una autorización electrónica llamada ESTA (Electronic System for Travel Authorization). El procedimiento para gestionar el permiso ESTA es completamente en línea y accesible, aunque es necesario cumplir con ciertos requisitos. El proceso se describe a continuación: