La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) establece que el alistamiento para obtener la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional se realiza del 2 de enero al 15 de octubre de cada año. En 2026, este proceso corresponde a los jóvenes de la clase 2008, que cumplen 18 años durante el año, además de los remisos que todavía no han obtenido su cartilla.

El Servicio Militar Nacional tiene carácter obligatorio para los mexicanos conforme al artículo 5 de la Constitución. La Sedena establece que los jóvenes deben alistarse en el año en que cumplen 18 años y acudir al sorteo correspondiente. El trámite también puede realizarse en las representaciones consulares de México en el extranjero.

La generación 2008 deberá completar el alistamiento durante 2026. Después de obtener la cartilla, los jóvenes participan en el sorteo que se realiza durante uno de los domingos de noviembre, donde se determina la modalidad en la que cumplirán con el Servicio Militar Nacional.

Servicio Militar Nacional 2026: plazos, sorteo y requisitos para obtener la cartilla. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Quiénes deben presentarse y cómo funciona el sorteo

Además de la clase 2008, la Sedena contempla a los remisos de 18 a 39 años que todavía deben tramitar su Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional. Para realizar el alistamiento, deben acudir a la Junta Municipal o Alcaldía de Reclutamiento que corresponda a su domicilio.

El proceso del Servicio Militar Nacional contempla distintas fases, entre ellas el alistamiento, el sorteo, el reclutamiento, el adiestramiento y la liberación de la cartilla. El sorteo de 2026 se realizará durante uno de los domingos de noviembre y determinará si la persona queda encuadrada o a disponibilidad.

De acuerdo con la Sedena, los resultados se identifican mediante bolas de colores:

Bola blanca o azul: la persona queda encuadrada y debe realizar el adiestramiento en los Centros de Adiestramiento correspondientes.

Bola negra: la persona queda a disponibilidad, bajo el control administrativo de la autoridad militar.

A partir de 2026, la Sedena modificó el esquema de adiestramiento a 13 sesiones sabatinas por escalón, con un horario de 07:00 a 13:00 horas. El primer escalón se realizó del 14 de febrero al 9 de mayo de 2026, mientras que el segundo comprende del 1 de agosto al 24 de octubre de 2026.

Los escalones de 2026 corresponden a quienes ya habían realizado el trámite de la cartilla y fueron asignados para cumplir con el adiestramiento, como la clase 2007 y remisos.

La clase 2008 realiza su alistamiento y sorteo en 2026 y cumplirá la modalidad que le corresponda posteriormente.

Documentos necesarios para tramitar la cartilla

Para iniciar el trámite se deben presentar:

Acta de nacimiento certificada por el Registro Civil, original y copia.

Comprobante de domicilio vigente , original y copia.

Comprobante del grado máximo de estudios , original y copia.

CURP , original y copia.

Cuatro fotografías recientes de 35 × 45 milímetros, con las características establecidas por la Sedena.

La Sedena señala requisitos específicos para las fotografías, entre ellos fondo blanco, ropa clara, sin retoques, sin lentes, con las orejas descubiertas y sin objetos colocados en el rostro mediante perforaciones. Para los hombres también establece características sobre el cabello, barba y bigote; para las mujeres indica que deben llevar el cabello recogido, sin fleco y sin maquillaje.

El trámite de alistamiento para obtener la Cartilla de Identidad del Servicio Militar Nacional es gratuito.

La Sedena indica que quienes no realizaron el trámite en el año que les correspondía y tienen entre 18 y 39 años deben acudir a la Junta Municipal o Alcaldía de Reclutamiento para regularizar su situación. Los remisos deben presentar además una constancia de no registro emitida por la autoridad correspondiente.

La falta de realización del trámite supone el incumplimiento de una obligación ciudadana establecida en la Constitución, de acuerdo con la propia Sedena.