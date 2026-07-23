El Banco de México (Banxico) anunció cuáles son las reglas que deberán seguir los ciudadanos del país para cambiar los billetes de 500 y 1,000 pesos que tengan determinadas características.

La entidad monetaria informa que aquellos ejemplares que se encuentren incompletos o dañados podrán ser cambiados por otros del mismo valor y denominación siempre y cuando reúnan determinados requisitos.

Con estas medidas, la CNBV busca fortalecer la transformación digital del sector financiero mexicano y ampliar las opciones de acceso al crédito. Shutterstock

Billetes dañados: ¿cuáles no pierden valor?

Además de los billetes de 500 y 1,000 pesos, el Banxico permite a los ciudadanos cambiar cualquier tipo de ejemplar que se encuentre dañado o incompleto siempre y cuando cumplan con los criterios pautados.

Los billetes de 500 y 1000 pesos que se encuentren dañados o incompletos tienen validez si reúnen determinadas características. Foto: Archivo.

Para las piezas que se encuentren deterioradas, como las que presentan manchas, tienes rasgaduras reparadas con cinta adhesiva o están despintadas, la entidad monetaria establece la posibilidad de canjearlos en instituciones bancarias.

Concretamente, el Banxico asegura que mantienen su validez pero deben ser retirados de circulación, con el objetivo de mantener en el mercado billetes en buenas condiciones según los estándares que sigue el sistema monetario nacional.

¿Qué debo hacer si tengo un billete incompleto?

La normativa que rige para los billetes que les falta una porción evalúa otros criterios específicos que pueden conducir a que el ejemplar pierda o no el valor, por lo que se aconseja prestar especial atención a todos los detalles.

El Banxico establece que si al billete le falta una porción pequeña, se lo considera como uno deteriorado y mantiene su validez. Para ello, el tamaño faltante no debe superar el de una moneda actual de 10 pesos .

Encaso de sobrepasar estas medidas, la evaluación que realizará la entidad monetaria será en función de las siguientes reglas:

Debe ser una sola pieza auténtica .

. No debe tener añadiduras .

. Tiene que corresponder a más de la mitad de la superficie de un billete incompleto.

En caso de que se tengan varios pedazos correspondientes al mismo ejemplar, y estén unidos con cinta transparente, el valor será determinado por el fragmento más grande.

El Banxico ofrece la posibilidad de canjear los billetes rotos o incompletos siempre y cuando cumpla con determinadas condiciones. Foto: Archivo.

¿En qué casos pierde valor el billete?

Cabe destacar que el Banxico establece una serie de circunstancias particulares en las que los billetes que se encuentren dañados o les falte un pedazo pierden su valor.

Esta norma aplica para aquellos ejemplares compuestos por diferentes piezas de distintos billetes, lo que lo ubica en la categoría de alterados, perdiendo su validez.

La misma regla aplica para los billetes que presenten anotaciones, sellos o mensajes. El Banxico establece que los billetes rotos con mensajes de carácter religioso, político o comercial, que se destinen a influir en las preferencias del ciudadano, dejan de tener valor.

No obstante, los ejemplares que tengan marcas, como dibujos o rayas que no escondan detrás una intención específica, conservarán su validez para ser cambiados en instituciones bancarias.

¿Dónde puedo canjear los billetes rotos o incompletos?

El Banxico facilita a todos los ciudadanos que tengan en su poder billetes de 500 pesos, 1000 pesos y otras denominaciones con estas características el canje de estos ejemplares en instituciones oficiales.

Para los mexicanos que busquen conocer en qué lugar tendrán la posibilidad de cambiar una de estas piezas por otras que se encuentren en mejores condiciones, se les informa que existe una herramienta digital, como la app "UbiCanjeMx“, que permite localizar las sucursales que llevan a cabo este tipo de trámites.