Llega un diluvio este lunes 7 de septiembre: podrá traer tormentas, granizo y fuertes lluvias en Galicia y Asturias

Un fuerte episodio de lluvias en Galicia y Asturias llegará este lunes 7 de septiembre con la entrada de un frente por el noroeste de la península. Después de varios días de calor extraordinario, el tiempo dará un giro marcado con precipitaciones intensas y un importante descenso posterior de las temperaturas.

“Llegan cambios en el tiempo”, adelantó el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. El frente comenzará a cruzar España desde el martes y dejará sus precipitaciones más abundantes en el norte peninsular.

Las lluvias en Galicia y Asturias podrán ser fuertes y persistentes. Según la previsión facilitada por AEMET, se esperan “acumulados superiores a 40 litros por metro cuadrado en menos de doce horas” en algunos puntos.

El episodio será la primera fase de un cambio de tiempo más amplio. El miércoles, el frente avanzará por el resto de la península y podrá dejar chubascos acompañados de tormentas y granizo en amplias zonas del norte y el centro.

Llega un diluvio este martes 8 de septiembre: podrá traer tormentas, granizo y fuertes lluvias en Galicia y Asturias EFE

Lluvias fuertes en Galicia y Asturias: cuándo comienza el frente

El frente entrará en España durante el martes por el noroeste. Las primeras lluvias en Galicia y Asturias se extenderán también hacia las comunidades cantábricas y el norte y oeste de Castilla y León.

Galicia y Asturias serán, según la previsión, dos de las zonas donde las precipitaciones podrán alcanzar mayor intensidad. Las lluvias podrán mantenerse durante varias horas y superar los 40 litros por metro cuadrado en menos de medio día.

El escenario supondrá un cambio brusco respecto al inicio de la semana. Este lunes todavía seguirá “el calor intenso” en buena parte de España, con temperaturas que podrán alcanzar los 40 grados en zonas del sur.

En el resto de la península, el martes todavía predominará el tiempo estable en muchas regiones. Sin embargo, las temperaturas comenzarán a bajar en la mitad occidental a medida que el frente avance.

Las fuertes lluvias marcarán así el comienzo de una transición que continuará durante el miércoles, cuando la inestabilidad alcanzará una superficie mucho mayor del país.

El miércoles llegan tormentas y granizo a más zonas de España

El miércoles, el frente seguirá atravesando la península y las precipitaciones dejarán de concentrarse únicamente en Galicia, Asturias y el Cantábrico.

Se esperan lluvias y tormentas en amplias zonas del norte y el centro peninsular, además de Baleares. Según la previsión de AEMET, algunos de estos chubascos podrán ser fuertes.

Las tormentas también podrán estar acompañadas de granizo. De esta manera, el episodio iniciado con las lluvias en Galicia y Asturias evolucionará hacia una jornada de mayor inestabilidad en buena parte del territorio.

El avance del frente irá acompañado además de “una masa de aire más fría que provocará un acusado descenso de las temperaturas en buena parte del territorio”.

Las máximas podrán caer entre 6 y 10 grados respecto al día anterior en amplias zonas. El cambio será especialmente acusado después de varios días con registros extraordinariamente elevados para septiembre.

De más de 40 grados a máximas de apenas 20 grados

Antes de la llegada de las fuertes lluvias, este lunes todavía estará marcado por el calor en una gran parte de España. Doce comunidades autónomas se encuentran bajo aviso por altas temperaturas.

Andalucía, Cataluña y Canarias tienen zonas en nivel naranja. En las campiñas de Cádiz, Córdoba y Sevilla, así como en áreas de Jaén y el valle del Guadalquivir, las temperaturas podrán alcanzar los 40 grados.

También continuará el calor durante el martes en el este y el sur peninsular. Las máximas podrán superar los 36-38 grados en el interior de la Comunidad Valenciana, Andalucía y Gran Canaria.

El miércoles, sin embargo, el cambio será evidente. Burgos, Soria, Bilbao, Pamplona o Logroño rondarán apenas los 20-22 grados de máxima.

Este fuerte descenso acompañará al mismo frente que dejará lluvias en Galicia y Asturias, tormentas en el norte y centro y posibilidad de granizo en distintos puntos.

Qué pasará después de las tormentas

Llegó una fuerte tormenta: estas son las provincias que podrían verse más afectadas Fuente: Shutterstock Shutterstock

Tras el paso del frente, el jueves volverá a predominar el tiempo anticiclónico. Durante la madrugada todavía podrán producirse algunos chubascos en el sureste y Baleares.

Las temperaturas nocturnas bajarán de manera notable. Las noches tropicales quedarán restringidas principalmente al Mediterráneo y al sur. En buena parte del centro y la mitad norte, los termómetros bajarán de los 10 grados. Teruel y Ávila incluso podrían amanecer con menos de 5 grados.

Las temperaturas diurnas comenzarán después a recuperarse. A partir del viernes, lo más probable es que vuelvan a subir en la mayor parte de España, aunque sin alcanzar los valores extremos de los últimos días.

De esta forma, el episodio de lluvias y tormentas será intenso pero relativamente breve, con Galicia y Asturias como primeras zonas afectadas antes de que la inestabilidad avance hacia el resto del norte y centro peninsular.