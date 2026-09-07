El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur claro, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas.

Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este lunes, 7 de septiembre de 2026.

Pronóstico del tiempo para España para este lunes 7 de septiembre

El clima en España se prevé estable, dominado por altas presiones y cielos poco nubosos o despejados en gran parte del territorio. Cielos nubosos se esperarán en el área cantábrica y el norte de Galicia, con baja probabilidad de llovizna. Intervals de nubosidad baja afectarán otras regiones del norte y el Estrecho.

Las temperaturas serán elevadas, superando los 35 grados en la mitad sur, cuadrante nordeste y archipiélagos, con máximas que pueden alcanzar los 40 grados en el Guadalquivir. Se prevén noches tropicales en varias zonas. En Canarias, el alisio soplará moderado, mientras que en la Península el viento será flojo de componente oeste.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este lunes?

El clima en Madrid será poco nuboso o despejado, con temperaturas máximas que alcanzarán los 38 grados y mínimas en descenso hasta 21 grados.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos poco nubosos con nubosidad en las sierras y nubes altas en el tercio occidental por la tarde. Habrá brumas y nieblas en el litoral y polvo en suspensión en la mitad occidental. Temperaturas máximas de 42 grados y mínimas de 18, con vientos flojos y levante moderado en el Estrecho.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso o despejado, aunque se desarrollará nubosidad por la tarde en el Pirineo. Las temperaturas mínimas se mantendrán en 17 grados, mientras que las máximas descenderán ligeramente, alcanzando los 39 grados en algunos puntos. Habrá viento flojo de dirección variable, predominando del este y sur por la tarde, especialmente en el extremo sur de la depresión central.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo poco nuboso o despejado, aumentando la nubosidad por la tarde en el Pirineo y el sistema Ibérico. Las temperaturas oscilarán entre mínimas de 15 grados y máximas que alcanzarán los 40 grados, con un descenso de las mínimas en la mitad oeste de Zaragoza y un ascenso de las máximas en la mitad oeste de Teruel. Se espera un viento flojo variable, predominando la componente oeste en el sistema Ibérico e intervalos de sureste moderado en el este de la depresión del Ebro por la tarde.

El clima en Asturias se presentará con intervalos nubosos y probables brumas, especialmente en zonas bajas del interior, con posibilidad de calima ligera durante la tarde. Se anticipa alguna lluvia débil en la Cordillera por la tarde. Las temperaturas mínimas rondarán los 17 grados, alcanzándose al final del día, mientras que las máximas descenderán hasta los 30 grados en el extremo oriental. El viento será flojo y variable, con cambios hacia el norte y noroeste.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Poco nuboso con brumas y posible niebla matinal en Menorca; temperaturas casi sin cambios, con descenso diurno en Menorca y norte de Mallorca; viento flojo del norte, girando por la tarde al este y con brisas costeras.

Poco nuboso en general con intervalos de nubes bajas en el oeste de Lanzarote y de Fuerteventura y en el norte del resto de islas. Calima ligera, más significativa en medianías y cumbres. Temperaturas mínimas de 18 °C y máximas que alcanzarán los 34 °C en el sur de Tenerife y Lanzarote, e interior y sur de Fuerteventura. Viento del noreste con intervalos de fuerte y probables rachas ocasionales muy fuertes en franjas costeras del sureste y noroeste, rolando a componente este - sureste en medianías y cumbres.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso y temperaturas máximas de 39 grados en la Comunidad Valenciana, con descenso en Castellón y viento flojo de sureste.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará poco nuboso o despejado, con algunas nubes bajas en el extremo nororiental durante la madrugada y algunas nubes de evolución diurna en el Sistema Central y tercio oriental; las temperaturas oscilarán entre una mínima de 11 grados y una máxima de 37 grados, con un descenso en las máximas en las Merindades y viento variable tendiendo a componente oeste, flojo o moderado, más intenso por la tarde.

El clima estará poco nuboso o despejado, con intervalos de nubosidad de evolución y probable calima ligera en el oeste. Las temperaturas variarán con un descenso de las mínimas en el tercio oeste de Guadalajara y un ascenso ligero de las máximas en el sureste de Cuenca y Albacete, alcanzando un máximo de 38 grados y un mínimo de 13 grados. El viento será flojo y variable, intensificándose a partir del mediodía en dirección oeste, especialmente en Albacete.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid, cielos muy nubosos con brumas y posibles nieblas matinales, polvo en suspensión, vientos flojos a moderados de levante y temperaturas entre 21 y 26 grados.

En Melilla, cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas y brumas, temperaturas sin cambios entre 24 y 30 ºC y vientos flojos de levante.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielos nubosos con claros en el sur, brumas y nieblas en zonas elevadas, temperaturas mínimas entre 15 y máximas de 33 grados y posibilidad de lluvia débil por la tarde en las sierras interiores. Por otro lado, en Navarra, se espera un día poco nuboso con intervalos de nubes bajas y brumas, temperaturas de 16°C a 33°C y posible lluvia débil por la tarde en el noroeste.

En La Rioja, cielo poco nuboso o despejado, con nubes bajas al final del día en La Rioja Alta; temperaturas en descenso, más acusado en el valle y viento del oeste y suroeste en la sierra y cierzo flojo o moderado en el valle.

Contenido generado por inteligencia artificial.