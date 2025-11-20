La Embajada de los Estados Unidos de América con sede en Ciudad de México (CDMX) se mudará de sede durante los últimos días de noviembre y no brindará atención a inmigrantes.

En función del comunicado que emitió el organismo diplomático a través de sus distintos canales oficiales de comunicación, se cancelarán de manera temporal todos los trámites de pasaporte, por lo que se recomienda a la población tomar nota de todos los cambios al respecto y permanecer atentos a los anuncios que realice el Gobierno.

¿En qué fechas no se brindará atención en la Embajada de Estados Unidos?

Con motivo de modernizar los servicios de visa, ciudadanía y pasaportes, el Gobierno de los Estados Unidos ha decidido trasladar su Embajada la nueva dependencia ubicada en la Avenida Casa de la Moneda, en la Colonia Irrigación, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo, cerca de la zona de Nuevo Polanco.

La Embajada de los Estados Unidos mudará su sede y no se podrá realizar trámite de pasaportes de emergencia durante el 20 y 23 de noviembre. (Foto: Archivo).

La mudanza se está llevando a cabo durante los últimos días del corriente mes, lo que ha afectado las operaciones de los distintos servicios que ofrece, como las visas, ciudadanía y pasaporte.

Concretamente, el organismo diplomático confirmó que entre el 20 y 23 de noviembre no se brindará atención ni se podrá acceder al servicio de pasaportes de emergencia. Las operaciones se reanudarán con normalidad a partir del 24 de noviembre.

Por este motivo, en caso de sufrir el robo o extravío el pasaporte durante estos días, se podrá obtener un documento de emergencia en otros consulados del país.

Nos mudamos a Polanco https://t.co/3nzZqN0qXl.



Del 20 al 23 de noviembre, no habrá servicios de pasaportes de emergencia. Si pierdes o te roban el pasaporte durante este período, puedes obtener un pasaporte de emergencia. Tramítalo el mismo día en otro consulado de 🇺🇸en 🇲🇽 👉… pic.twitter.com/TGJxi1RnBP — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) November 19, 2025

¿Cuáles son los consulados habilitados para tramitar pasaportes?

El Gobierno de los Estados Unidos mantiene actualizada en su sitio web la lista de consulados que se encuentran habilitados para solicitar un pasaporte de emergencia mientras la Embajada concluye con su mudanza:

Consulado en Ciudad Juárez

Paseo de la Victoria 3650, Fracc. Partido Senecú, 32543 Ciudad Juárez, Chihuahua

Contacto desde México: 656 227 3000

Contacto desde EE. UU.: 011 52 656 227 3000

Consulado en Guadalajara

Manuel Acuña 3410, Colonia Monraz 44670, Guadalajara, Jalisco

Contacto desde México: 33 3111-7800

Contacto desde EE. UU.: 011 52 33 3111-7800

Consulado en Hermosillo

Blvd. Juan Navarrete 291, Col. Raquet Club, 83204 Hermosillo, Sonora

Contacto desde México: 662 689 6206

Contacto desde EE. UU.: 011 52 662 689 6206

Consulado en Matamoros

Constitución 1, Colonia Jardín, 87330 Matamoros, Tamaulipas

Contacto desde México: 868 208 2000

Contacto desde EE. UU.: 011 52 868 208 2000

Consulado en Mérida

Calle 60 Avenida Prolongación no. 01, Departamento VM01-D, Vía Montejo, 97204 Mérida, Yucatán

Contacto desde México: 999 689 0660

Contacto desde EE. UU.: 011 52 999 689 0660

Consulado en Monterrey

Avenida Alfonso Reyes 150, Colonia Valle Poniente, 66196 Santa Catarina, Nuevo León

Contacto desde México: 81 8047 3100

Contacto desde EE. UU.: 011 52 81 8047 3100

Consulado en Nogales

Calle San José s/n, Fracc. Los Álamos, 84065 Nogales, Sonora

Contacto desde México: 631 980 0522

Contacto desde EE. UU.: 011 52 631 980 0522

Consulado en Nuevo Laredo

Paseo Colón 1901, Colonia Madero, 88260 Nuevo Laredo, Tamaulipas

Contacto desde México: 867 714 0512

Contacto desde EE. UU.: 011 52 867 714 0512

Consulado en Tijuana