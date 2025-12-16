“Nos queda el mes de diciembre para poder realizar el canje o la sustitución de placas de aquellos vehículos que tengan placas Minerva, Maguey y Gota”, mencionó

Las autoridades de Jalisco decidieron ampliar el periodo para realizar el cambio de placas vehiculares de manera gratuita, una medida que responde a la enorme cantidad de solicitudes registradas en los últimos meses.

La extensión del plazo busca facilitar que más propietarios de vehículos puedan cumplir con esta obligación sin contratiempos, aunque también se enfatizó que quienes no realicen el trámite en tiempo y forma podrían enfrentar consecuencias.

Cambio de placas en Jalisco: extienden el plazo y confirman trámite sin costo. Fuente: Shutterstock.

Tres meses adicionales para completar el proceso

La Secretaría de Hacienda Pública estableció que la extensión abarcará del 2 de enero hasta el 31 de marzo de 2026. Durante este periodo, los conductores podrán acudir a cualquiera de las 135 oficinas recaudadoras distribuidas en todo Jalisco para efectuar el cambio sin ningún costo.

El beneficio aplica únicamente para aquellos que hayan pagado su refrendo vehicular 2025 y mantengan su registro actualizado en el padrón correspondiente.

Última oportunidad para evitar multas: amplían tres meses el canje gratuito de placas. Fuente: Shutterstock.

Calendario por terminación de placa: ¿cuándo te toca?

Para evitar aglomeraciones y agilizar la atención, se implementó un sistema de distribución por números finales de placa. En enero, podrán realizar el trámite quienes tengan placas terminadas en 1, 2, 3 y 4. Durante febrero, será el turno de las terminaciones 4, 5, 6 y 7. Finalmente, marzo estará destinado a las placas que concluyan en 7, 8, 9 y 0. Sin embargo, quienes cumplan todos los requisitos desde ahora pueden agendar su cita para cualquier fecha disponible a partir de enero.

Documentos necesarios y advertencia para evitar multas

Los propietarios deberán presentarse con identificación oficial vigente, comprobante de propiedad del vehículo, comprobante de domicilio reciente y el documento de verificación vehicular. Es fundamental entregar también el juego de placas antiguas durante el proceso.

Las autoridades fueron claras: quienes no completen la sustitución dentro del periodo establecido podrían ser sujetos a sanciones económicas o administrativas, por lo que se recomienda no dejar el trámite para el último momento y aprovechar la gratuidad del servicio.