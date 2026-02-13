El Servicio Meteorológico Nacional aseguró que, aunque las lluvias serán prácticamente inexistentes durante el fin de semana, las temperaturas mínimas alcanzarán niveles que no se habían registrado en mucho tiempo, especialmente en las zonas serranas del norte del país. De hecho, explicó que un anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá condiciones estables sobre gran parte del territorio nacional, lo que significa cielos despejados, pero también un frío intenso que pondrá a prueba a millones de personas. Las temperaturas más extremas se esperan en las zonas montañosas de Chihuahua y Durango, donde el termómetro podría marcar hasta 10 grados bajo cero. Las heladas serán inevitables en estas regiones, y las autoridades ya emitieron alertas para que la población tome precauciones. Pero el frío no se limitará solo a estos dos estados. Otras ocho entidades también experimentarán temperaturas bajo cero: Baja California, Sonora, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz tendrán mínimas entre -5 y 0 grados centígrados en sus zonas serranas. La presencia del anticiclón es responsable de esta aparente contradicción. Este sistema de alta presión mantiene el aire seco y estable, impidiendo la formación de nubes y precipitaciones. Sin embargo, también permite que durante la noche el calor se escape rápidamente hacia la atmósfera, provocando un descenso drástico de las temperaturas. Solo 10 estados tendrán alguna probabilidad de lluvia, y los acumulados serán mínimos: entre 0.1 y 25 milímetros. Baja California será la entidad con mayor posibilidad de chubascos, mientras que estados como Baja California Sur, Sonora, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo apenas registrarán lluvias aisladas. Como si el frío no fuera suficiente, el frente frío número 34 y una vaguada polar se desplazarán lentamente sobre el noroeste del país, generando rachas de viento que alcanzarán hasta 70 kilómetros por hora. Esta combinación de bajas temperaturas y viento intenso hará que la sensación térmica sea aún más baja de lo que marque el termómetro. El Servicio Meteorológico también advirtió que estas condiciones atmosféricas limitarán la dispersión de contaminantes, lo que podría generar problemas de calidad del aire en las grandes ciudades durante los próximos días.