OpenAI concentró 74.97% del gasto corporativo en herramientas de inteligencia artificial en México, lo que la posicionó como la plataforma dominante entre las empresas que adoptaron esta tecnología, de acuerdo con el informe Clara AI Report 2026. El reporte indicó que el mercado empresarial de inteligencia artificial en el país muestra una fuerte concentración, ya que después de OpenAI la participación cae considerablemente entre otros proveedores tecnológicos. Anthropic concentró 7.66% del gasto empresarial, seguido de Cursor con 7.55%, mientras que Midjourney registró 3.27% y Fireflies.ai 1.81%, lo que evidencia que un número reducido de plataformas absorbe la mayor parte del presupuesto corporativo destinado a inteligencia artificial. El estudio también señaló que la inversión empresarial en inteligencia artificial en México creció 139%, reflejando el avance en la adopción de estas herramientas dentro de las compañías. Aunque el crecimiento fue relevante, Brasil se posicionó como el mercado más dinámico de la región, con un aumento de 191% en el gasto corporativo, mientras que Colombia registró un incremento de 84%. El informe explicó que la región atraviesa una transición en la que las empresas están pasando de experimentar con inteligencia artificial a integrarla de forma más estructurada en sus operaciones. A pesar del aumento en la inversión, el informe indicó que la adopción de inteligencia artificial aún es incipiente dentro del tejido empresarial. Actualmente, una de cada 5 empresas medianas y grandes en América Latina utiliza herramientas de inteligencia artificial, mientras que en el caso de las pequeñas y medianas empresas la adopción alcanza 11.3%. Esta diferencia refleja las brechas en capacidad de inversión, infraestructura tecnológica y disponibilidad de talento especializado que enfrentan las empresas de menor tamaño. El reporte también señaló que la inteligencia artificial se perfila como uno de los principales ejes de transformación empresarial en la región. De acuerdo con el estudio, 85% de los líderes financieros considera que la inteligencia artificial será clave para sus empresas en los próximos 18 meses, mientras que 44% planea aumentar más de 20% su inversión en estas tecnologías durante 2026. El informe concluyó que las empresas están acelerando su gasto en inteligencia artificial para automatizar procesos, mejorar el análisis de datos y fortalecer la toma de decisiones estratégicas.