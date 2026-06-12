En el transcurso de este jueves, 11 de junio de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) notificó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Oaxaca a las 06.30 horas y ha tenido una magnitud de 4.1 en la escala de Richter.

El punto central de este fenómeno natural se reportó a 45 km al noreste de Crucecita, con una profundidad de 8.2 kilómetros, latitud de 16.123° y una longitud de -95.918°, según la información preliminar compartida por las autoridades competentes.

Sismo de magnitud 4.1 en la escala de richter sacude oaxaca (foto: Unsplash).

¿Por qué hay tantos sismos en México?

La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de que se han llevado a cabo intentos a nivel mundial, no se ha certificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica pertinente.

Las recomendaciones para la población

Autoridades de Protección Civil emitieron un aviso con recomendaciones ante sismos: mantener la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse; alejarse de ventanas y objetos sueltos; no usar elevadores; ubicar rutas de evacuación y preparar una mochila de emergencia; tras el movimiento, cortar gas y electricidad si es seguro, revisar estructuras y atender solo información oficial.