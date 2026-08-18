El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha avisado a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 4.0 ocasionado en Guerrero a las 01.57 horas este lunes, 17 de agosto de 2026.

Según la información inicial compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 12 km al noreste de Ometepec, con una profundidad de 9.6 kilómetros, latitud de 16.743° y una longitud de -98.314°.

Terremoto de magnitud 4.0 en la escala de richter sacude guerrero (foto: Freepik).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de que se han llevado a cabo trabajos a nivel mundial, no se ha asegurado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica correcta.

Las recomendaciones para la población

Ciudad — Protección Civil recomendó hoy mantener la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse, alejarse de ventanas y seguir avisos oficiales durante sismos.