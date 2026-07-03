Se aproxima el eclipse del siglo: el Gobierno lanza el visor que te dice desde dónde ver el eclipse solar del 12 de agosto. Foto: Freepik

El eclipse solar del próximo 12 de agosto será uno de los acontecimientos astronómicos más importantes de las últimas décadas en España. Para facilitar su observación, el Gobierno ha presentado un visor web gratuito que ayuda a localizar el mejor punto desde el que contemplarlo de forma segura.

La herramienta ha sido desarrollada en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) y está pensada para que cualquier persona pueda comprobar, desde su ubicación exacta, cuál será el mejor lugar para disfrutar del eclipse solar sin necesidad de realizar grandes desplazamientos.

Además de mejorar la experiencia de observación, el visor busca reducir la concentración de personas en determinadas zonas y ofrecer información oficial tanto a residentes como a turistas que quieran seguir el fenómeno.

Se aproxima el eclipse del siglo: el Gobierno lanza el visor que te dice desde dónde ver el eclipse solar del 12 de agosto. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo funciona el visor oficial para localizar el mejor lugar donde ver el eclipse solar

El nuevo visor permite consultar desde cualquier navegador móvil cuál es el punto más adecuado para observar el eclipse solar desde el lugar en el que se encuentre cada usuario.

La aplicación ha sido diseñada para evitar desplazamientos innecesarios hacia zonas que puedan saturarse el día del fenómeno y facilitar una planificación más segura para quienes quieran contemplar el eclipse.

El acceso se realiza sin registro previo y también es posible utilizar la herramienta mediante un código QR, una medida que busca facilitar su uso durante los días previos y el mismo 12 de agosto.

Además, el desarrollo incorpora un diseño inclusivo que cumple los estándares de accesibilidad utilizados por la Administración Pública.

El visor incorpora funciones para que cualquier persona pueda seguir el eclipse con seguridad

Uno de los aspectos más destacados del visor es su apuesta por la accesibilidad.

La herramienta ofrece navegación asistida, funciones auditivas y elementos multisensoriales que permiten su utilización por personas con visión reducida o ceguera.

También ha sido diseñada para mantener una correcta legibilidad incluso en condiciones de luminosidad extrema, habituales durante la observación de un eclipse solar.

El servicio estará disponible tanto en español como en inglés para facilitar que las recomendaciones de seguridad lleguen también a los visitantes extranjeros que se encuentren en España durante esas fechas.

Por qué el eclipse solar del 12 de agosto será un acontecimiento histórico

Un ensayo general para asegurar si el lugar elegido tendrá buena visibilidad el 12 de agosto. EFE/Álvaro del Olmo Fuente: EFE Álvaro del Olmo

Según el Ministerio de Ciencia, la península será el mejor lugar del mundo para contemplar el eclipse solar total del próximo 12 de agosto.

Será el primero de estas características visible desde la península en más de un siglo, ya que un fenómeno similar no se observaba desde 1912.

Además, este eclipse marcará el inicio del denominado “trío de eclipses” que podrá contemplarse en España durante 2026, 2027 y 2028, un conjunto de fenómenos astronómicos considerado de enorme relevancia científica y social.

El Ministerio destaca que el nuevo visor responde a la demanda de ciudadanos, ayuntamientos y empresas turísticas que necesitaban una herramienta oficial para comprobar si una ubicación concreta será adecuada para observar el eclipse solar y hacerlo con todas las garantías de seguridad.