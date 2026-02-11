El domingo 8 de marzo, miles de habitantes de la frontera norte de México vivirán una situación que el resto del país dejó atrás: el cambio de horario. A las 02:00 de la madrugada, los relojes deberán adelantarse una hora en municipios específicos de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Aunque la mayor parte del país eliminó el horario de verano en 2022 mediante la Ley de los Husos Horarios, las zonas fronterizas mantienen este ajuste por razones de sincronización con Estados Unidos. La decisión de mantener el horario estacional en la frontera norte no es arbitraria. Desde 2022, la Ley de los Husos Horarios en México eliminó este ajuste para la mayor parte del territorio nacional, pero estableció una excepción crucial para los municipios fronterizos. La razón es simple pero fundamental: la relación comercial y laboral con Estados Unidos. Miles de personas cruzan diariamente la frontera para trabajar, estudiar o realizar negocios. Si México y Estados Unidos operaran en horarios diferentes, se generarían graves problemas de coordinación que afectarían la economía regional. Los vuelos internacionales, las operaciones de maquiladoras, los horarios escolares y los turnos laborales dependen de esta sincronización. Por ello, 33 municipios de cinco estados deben ajustar sus relojes dos veces por año, manteniendo la tradición del horario de verano que el resto del país ya abandonó. No todos los municipios fronterizos están obligados. La Ley de los Husos Horarios establece con precisión cuáles localidades deben ajustar sus relojes, distribuyéndolas según diferentes meridianos geográficos. Si vives en alguno de los 33 municipios afectados, debes saber que no todos tus dispositivos se actualizarán automáticamente. Aunque teléfonos celulares y computadoras conectadas a internet suelen ajustarse solos, existe una larga lista de aparatos que requieren intervención manual. En tu hogar, deberás actualizar el reloj de tu microondas, horno, cafetera programable, lavadora y secadora con pantalla digital. También los termostatos inteligentes que no estén conectados a internet, los relojes de pared tradicionales y los despertadores analógicos o digitales básicos. En tu vehículo, el reloj del tablero es uno de los más olvidados. Muchos automóviles, especialmente modelos anteriores a 2020, requieren que ajustes manualmente la hora a través de los controles del sistema de información y entretenimiento. En tu trabajo u oficina, no olvides los relojes checadores, sistemas de control de acceso, cámaras de seguridad con marca de tiempo, impresoras con pantalla que muestran la hora, y faxes o equipos multifuncionales antiguos. Los expertos recomiendan hacer una lista personalizada la noche del sábado 7 de marzo y realizar los cambios antes de dormir, para evitar confusiones el domingo por la mañana. Recuerda: los relojes deben adelantarse de las 02:00 AM a las 03:00 AM.