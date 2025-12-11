Todas las empresas de Jalisco enfrentarán esta temporada un operativo de inspecciones sorpresa para garantizar el pago del aguinaldo. La Secretaría del Trabajo afirmó que “el aguinaldo se debe pagar y es obligación de cada patrón cumplir con la ley”.

La STyPS confirmó que revisará empresa por empresa durante la primera semana de enero de 2026, priorizando sectores con alta movilidad laboral o antecedentes de incumplimiento. El titular Ricardo Barbosa recordó que este derecho “debe pagarse a más tardar el 20 de diciembre”.

Pago de aguinaldo 2025.

El Gobierno estatal subrayó que todas las personas subordinadas deben recibir “al menos 15 días de salario”, sin importar si hubo contrato escrito o si la relación fue eventual, temporal o por obra.

“No importa si la relación de trabajo fue por contrato fijo, eventual, por obra, a prueba o incluso si no hubo un contrato por escrito: si existió subordinación, existe relación laboral”, remarca el comunicado del Gobierno de Jalisco en palabras de Ricardo Barbosa Ascensio, titular de la STyPS.

Operativo estatal y revisiones focalizadas

El operativo contempla inspecciones extraordinarias en todo el estado para verificar que el aguinaldo no se pague en especie ni esté sujeto a descuentos prohibidos. La STyPS destacó que se trata de un derecho “irrenunciable”.

Las inspecciones se concentrarán en sectores con historial de incumplimientos y alta rotación laboral. El Gobierno enfatizó que, si existió subordinación, “existe relación laboral”, por lo que el derecho al aguinaldo aplica sin excepciones.

Ricardo Barbosa Ascensio, titular de la STyPS y Patricia Campos Alfaro. Gobierno de Jalisco

Asesoría gratuita y acompañamiento legal

La Procuraduría de la Defensa del Trabajo ofrecerá asesoría y representación legal gratuita en casos de pagos incompletos, retenciones salariales, despidos injustificados, hostigamiento o discriminación, según confirmó Patricia Campos Alfaro.

La Procuradora señaló que es clave acudir a tiempo porque “ muchas veces es posible llegar a un acuerdo o conciliación con la empresa sin necesidad de llegar a una demanda ”, lo que agiliza la defensa de los derechos laborales.

Durante el periodo vacacional, del 22 de diciembre al 6 de enero, la atención será únicamente en la sede de Guadalajara. A partir del 7 de enero, todas las oficinas retomarán su horario normal para atender a las y los trabajadores.