Todas las empresas de Jalisco enfrentarán esta temporada un operativo de inspecciones sorpresa para garantizar el pago del aguinaldo. La Secretaría del Trabajo afirmó que “el aguinaldo se debe pagar y es obligación de cada patrón cumplir con la ley”.
La STyPS confirmó que revisará empresa por empresa durante la primera semana de enero de 2026, priorizando sectores con alta movilidad laboral o antecedentes de incumplimiento. El titular Ricardo Barbosa recordó que este derecho “debe pagarse a más tardar el 20 de diciembre”.
El Gobierno estatal subrayó que todas las personas subordinadas deben recibir “al menos 15 días de salario”, sin importar si hubo contrato escrito o si la relación fue eventual, temporal o por obra.
“No importa si la relación de trabajo fue por contrato fijo, eventual, por obra, a prueba o incluso si no hubo un contrato por escrito: si existió subordinación, existe relación laboral”, remarca el comunicado del Gobierno de Jalisco en palabras de Ricardo Barbosa Ascensio, titular de la STyPS.
Operativo estatal y revisiones focalizadas
El operativo contempla inspecciones extraordinarias en todo el estado para verificar que el aguinaldo no se pague en especie ni esté sujeto a descuentos prohibidos. La STyPS destacó que se trata de un derecho “irrenunciable”.
Las inspecciones se concentrarán en sectores con historial de incumplimientos y alta rotación laboral. El Gobierno enfatizó que, si existió subordinación, “existe relación laboral”, por lo que el derecho al aguinaldo aplica sin excepciones.
Asesoría gratuita y acompañamiento legal
La Procuraduría de la Defensa del Trabajo ofrecerá asesoría y representación legal gratuita en casos de pagos incompletos, retenciones salariales, despidos injustificados, hostigamiento o discriminación, según confirmó Patricia Campos Alfaro.
La Procuradora señaló que es clave acudir a tiempo porque “muchas veces es posible llegar a un acuerdo o conciliación con la empresa sin necesidad de llegar a una demanda”, lo que agiliza la defensa de los derechos laborales.
Durante el periodo vacacional, del 22 de diciembre al 6 de enero, la atención será únicamente en la sede de Guadalajara. A partir del 7 de enero, todas las oficinas retomarán su horario normal para atender a las y los trabajadores.