Quienes crucen la frontera entre deben prestar especial atención a los objetos que transportan, dado a que la tenencia de algunos puede derivar en inspecciones adicionales y retrasos en el ingreso al país vecino.

Cruzar la frontera entre Sonora y Estados Unidos requiere cumplir con una serie de disposiciones aduaneras y sanitarias que buscan proteger la seguridad y la salud pública de ambos países. No respetar estas normas podría derivar en revisiones más exhaustivas, e incluso en demoras o el rechazo del proceso de ingreso.

Las autoridades recomiendan a los viajeros conocer con anticipación qué artículos están sujetos a restricciones o requieren una declaración obligatoria. De esta manera, es posible agilizar el cruce y evitar inconvenientes en los puertos fronterizos.

Quienes crucen la frontera entre deben prestar especial atención a los objetos que transportan, dado a que la tenencia de algunos puede derivar en inspecciones adicionales y retrasos en el ingreso al país vecino. Fernando Principi/Coordinacion d

Atención | ¿Qué artículos pueden generar demoras al cruzar la frontera a Estados Unidos desde Sonora?

Uno de los principales motivos de inspección en los cruces fronterizos es el transporte de alimentos, especialmente aquellos de origen animal, frutas, verduras, semillas y otros productos agrícolas. Estos artículos pueden estar sujetos a restricciones sanitarias y fitosanitarias.

También pueden generar revisiones adicionales las plantas, flores, tierra y otros productos vegetales, ya que existe el objetivo de evitar la introducción de plagas o enfermedades que afecten la producción agrícola.

En el caso de los medicamentos, algunos pueden ingresar únicamente bajo determinadas condiciones. Por ello, las autoridades aconsejan transportarlos en su envase original y, cuando corresponda, contar con la receta médica o la documentación que justifique su uso.

Asimismo, las armas de fuego, municiones y otros objetos regulados están sujetos a estrictos controles. Intentar cruzarlos sin los permisos correspondientes puede derivar en sanciones y en la retención del artículo.

¿El efectivo y las mercancías pueden ser revisados al cruzar la frontera?

Sí. Otro de los aspectos que puede motivar inspecciones en los cruces fronterizos es el transporte de grandes cantidades de efectivo. Las autoridades recuerdan que existen montos que deben declararse obligatoriamente al ingresar o salir del país, conforme a la normativa vigente.

Las mercancías destinadas a fines comerciales o que excedan las franquicias permitidas también pueden ser objeto de una revisión más detallada. En estos casos, los oficiales aduaneros verifican que se cumplan las obligaciones correspondientes antes de autorizar el ingreso.

Incluso cuando los artículos están permitidos, la falta de documentación o de una declaración adecuada puede provocar demoras durante el proceso de inspección en los puertos fronterizos. Por ello, se recomienda revisar previamente los requisitos aplicables antes de emprender el viaje y asegurarse de contar con toda la documentación necesaria.

Recomendaciones para agilizar el cruce fronterizo a Estados Unidos

El Gobierno de Sonora recomienda a los viajeros informarse sobre las restricciones vigentes antes de dirigirse a cualquiera de los cruces internacionales con Estados Unidos. Conocer las reglas permite reducir el riesgo de inspecciones innecesarias. También es importante declarar los artículos que así lo requieran y responder con precisión a las preguntas de las autoridades fronterizas durante el proceso de revisión.

En el caso de transportar medicamentos, efectivo u otros bienes sujetos a regulación, conviene llevar toda la documentación que pueda ser solicitada por los oficiales de inspección para acreditar su procedencia o destino.

Cumplir con estas recomendaciones facilita el ingreso, contribuye a un cruce más ágil y ayuda a evitar demoras derivadas de inspecciones adicionales en la frontera entre Sonora y Estados Unidos.