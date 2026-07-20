Método casero de la sal gruesa en la casa

Los trucos caseros ganan popularidad entre quienes buscan alternativas sencillas y económicas para mejorar el ambiente del hogar. Muchos de estos métodos utilizan ingredientes que casi siempre están disponibles en la cocina, como la sal gruesa, a la que distintas tradiciones le atribuyen propiedades tanto prácticas como simbólicas.

Uno de los métodos más difundidos consiste en colocar una pequeña bolsa con sal gruesa detrás de la puerta de entrada. Según diversas creencias populares, este elemento ayuda a bloquear las energías negativas, favorecer el equilibrio del hogar y actuar como una especie de barrera entre el exterior y el interior de la vivienda.

Poner sal gruesa en el lavarropas una vez por semana: por qué recomiendan hacer este truco y para qué sirve Freepik

Conoce más sobre esta práctica e impleméntala en tu hogar para vivir tranquilo y sin malas vibraciones.

¿Dónde colocar la sal para eliminar la energía negativa?

Colgar una bolsa de sal gruesa en la puerta de la casa presenta los siguientes beneficios:

Actúa como protección energética: muchas personas consideran que ayuda a impedir el ingreso de energías negativas provenientes del exterior o de las visitas.

Contribuye a purificar el ambiente: se cree que la sal absorbe las cargas energéticas densas de forma constante.

Favorece un entorno más armonioso: al mantener el ingreso “limpio” energéticamente, se busca generar una sensación de tranquilidad y equilibrio dentro de la casa.

¿Cómo funciona el truco casero de la bolsa de sal gruesa en la entrada del hogar?

El procedimiento para preparar el truco de la sal gruesa es sencillo:

Utilizar una bolsa de tela fina, tul o gasa que permita el paso del aire.

Colocar en su interior un puñado de sal gruesa.

Cerrar la bolsa con un hilo o una cinta.

Colgarla en la parte interior de la puerta principal, ya sea en la manija o en un pequeño gancho.

¿Cada cuánto tiempo conviene reemplazarla?

Quienes siguen esta práctica aconsejan cambiar la bolsa aproximadamente una vez al mes. También recomiendan renovarla antes si la sal se humedece, se endurece o forma grumos, ya que consideran que esas señales indican que ya absorbió suficiente humedad o cumplió su función.

¿Cuáles son las 3 funciones de la sal?

Además de las creencias populares, la sal posee características físicas que explican parte de su uso doméstico. Su capacidad para absorber humedad ayuda a:

Disminuir los malos olores Contribuir a mantener más seco el entorno, especialmente en zonas de paso donde suele acumularse polvo o humedad

Gracias a estas propiedades, las personas la colocan cerca de la entrada para reducir el olor proveniente del calzado, controlar la humedad y mejorar la sensación de frescura en ese espacio.

Desde la perspectiva del Feng Shui, también es considerada un elemento de limpieza energética. Según esta filosofía, ubicarla junto a la puerta principal impide que las energías que llegan desde el exterior ingresen al resto del hogar, favoreciendo una circulación más equilibrada.