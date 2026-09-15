Se aproxima el diluvio del año: más de 30 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento intensas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre el avance de una masa de aire frío que recorrerá distintas regiones de México durante los próximos días. El fenómeno provocará un descenso de las temperaturas, principalmente en el norte, centro y oriente del país, además de generar rachas de viento, lluvias, tormentas eléctricas y posibles granizadas.

El pronóstico del SMN anticipa que durante la madrugada del miércoles 16 de septiembre los termómetros podrían marcar entre 0 y 5 grados en zonas serranas de seis estados. Para el jueves 17, las condiciones frías persistirán y se extenderán a otras entidades.

Tormenta. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

El ingreso de este sistema también contribuirá a disminuir las temperaturas en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, donde se prevé el final de la onda de calor.

Masa de aire frío: qué fenómenos provocará en México

El desplazamiento de esta masa de aire representa el inicio de la temporada de sistemas frontales 2026-2027. De manera preliminar, el SMN estima la formación de 56 frentes fríos durante este periodo, aunque el número podría modificarse conforme evolucionen las condiciones meteorológicas.

Entre el martes 15 y el jueves 17 de septiembre, la masa de aire frío avanzará sobre el golfo de México , favoreciendo un descenso térmico especialmente en entidades del norte, oriente y centro del territorio nacional.

El sistema interactuará con otros fenómenos atmosféricos que generarán codiciones de inestabilidad. Entre ellos se encuentran;

Monzón mexicano

Canales de baja presión en el interior del territorio

Circulaciones ciclónicas

Vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera

Desplazamiento de la onda tropical número 39

La combinación de estos sistemas mantendrá las condiciones favorables para la presencia de lluvias de distinta intensidad, algunas acompañadas de descargas eléctricas, fuertes ráfagas de viento y posible caída de granizo.

Estados en alerta por temperaturas de hasta 0 grados

Para la madrugada del miércoles 16 de septiembre, el SMN prevé temperaturas mínimas de 0 a 5 grados en zonas serranas de:

Durango

Michoacán

Estado de México

Tlaxcala

Hidalgo

Puebla

Para el jueves 17 de septiembre, las condiciones de frío continuarán en áreas serranas de estos estados y se sumarán Chihuahua y Veracruz.

El descenso térmico será uno de los principales efectos de la masa de aire frío, aunque no será el único. También habrá precipitaciones importantes en varias regiones del país.

¿Dónde habrá lluvias fuertes?

El pronóstico contempla lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en el norte de Sinaloa.

También se esperan lluvias fuertes con acumulados de 50 a 75 milímetros en sectores del sur de Baja California Sur, este y sur de Sonora, suroeste de Chihuahua, noroeste de Durango y sur de Zacatecas. A estas entidades se suman Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima, Guanajuato, Veracruz y Oaxaca.

En tanto, podrían registrarse chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en zonas de Coahuila, Nuevo León, Michoacán, Guerrero, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Puebla y Chiapas.

También se pronostican intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en Tamaulipas, San Luis Potosí, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Tabasco, Campeche y Yucatán, mientras que en Quintana Roo se esperan lluvias aisladas.