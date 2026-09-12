El clima en Ciudad de México tendrá un sábado marcado por la presencia de lluvias y chubascos, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las condiciones de inestabilidad atmosférica que afectan al centro del país también alcanzarán al Valle de México, por lo que se prevén precipitaciones que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica.

Para este 12 de septiembre, el SMN contempla chubascos con lluvias puntuales fuertes de entre 25 y 50 milímetros en la Ciudad de México, mientras que el Estado de México también se encuentra entre las entidades con posibilidad de precipitaciones de esta intensidad.

En la capital, las lluvias fuertes pueden provocar encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, además de reducir la visibilidad. Las tormentas también podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, por lo que las autoridades recomiendan extremar precauciones durante los periodos de mayor precipitación.

CDMX: chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm.

Estado de México: lluvias de 25 a 50 mm en zonas del oeste, suroeste y noroeste.

Las precipitaciones pueden estar acompañadas de descargas eléctricas y granizo .

Existe riesgo de encharcamientos e inundaciones .

Las rachas de viento podrían provocar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Clima para hoy CONAGUA

¿Qué estados tendrán las lluvias más intensas este sábado 12 de septiembre?

El panorama nacional estará dominado por una amplia zona de inestabilidad que favorecerá lluvias fuertes a intensas en distintas regiones. La mayor preocupación estará en Jalisco y Michoacán, donde el SMN pronostica precipitaciones de hasta 150 milímetros.

Además de las lluvias, las tormentas pueden generar descargas eléctricas, granizo, encharcamientos, inundaciones y deslaves en zonas susceptibles. Por ello, las autoridades mantienen vigilancia sobre los sistemas meteorológicos que afectan al territorio nacional.

Los estados con las condiciones de lluvia más relevantes para este sábado son:

Jalisco: lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 mm, principalmente en el centro.

Michoacán: lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 mm en el centro y este.

Sonora: lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm en el este.

Chihuahua: lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm en el oeste y suroeste.

Colima: lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm.

Guanajuato: lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm en el sur.

Guerrero: lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm en el centro y noroeste.

Chiapas: lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm en el este y sur.

El SMN explicó que estas condiciones estarán relacionadas con el monzón mexicano, la inestabilidad atmosférica, canales de baja presión, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos. A estos sistemas se sumará la onda tropical número 39, que avanzará sobre la península de Yucatán.

Clima México: estados con lluvia hoy CONAGUA

Domingo 13 de septiembre: la lluvia se desplaza y aumenta en varios estados

Para el domingo, el escenario cambiará nuevamente. Las precipitaciones más intensas se concentrarán en el noroeste, occidente, oriente y sureste del país, con Sinaloa, Veracruz, Oaxaca y Chiapas entre las entidades que podrían recibir las lluvias más fuertes.

El SMN prevé lluvias muy fuertes con puntuales intensas de hasta 150 milímetros en distintas zonas, por lo que continúa el riesgo de inundaciones, deslaves y otros efectos asociados con las tormentas.

Sinaloa: lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 mm en el centro y sur.

Veracruz: lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 mm en el sur.

Oaxaca: lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 mm en el norte y noreste.

Chiapas: lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 mm en el sur y oeste.

Chihuahua: lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm en el oeste y suroeste.

Zacatecas: lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm en el sur.

Durango: lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm en el oeste y suroeste.

Nayarit: lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm en el norte.

Jalisco: lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm en el noreste.

Puebla: lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm en el norte y sureste.

En el centro del país también continuarán las precipitaciones. El Estado de México tendrá chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros, mientras que en Ciudad de México, Morelos, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala se esperan intervalos de chubascos de entre 5 y 25 milímetros.

Las autoridades meteorológicas advierten que las lluvias fuertes a intensas pueden presentarse con descargas eléctricas y granizo, además de ocasionar encharcamientos e inundaciones. También se esperan rachas de viento capaces de derribar árboles y anuncios publicitarios, mientras que los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas.