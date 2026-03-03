El mes de marzo da inicio con la publicación semanal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre la disponibilidad de turnos en oficinas de la entidad. El organismo recaudador confirmó cuáles son las dependencias del país que se están quedando sin citas y podrían presentar demoras para los contribuyentes que quieran realizar algunos de los 9 trámites más famosos. Checa todos los detalles al respecto y procura gestionar con tiempo cualquier solicitud y consulta ante el órgano recaudador. No todos los trámites del SAT pueden resolverse en línea. Algunos procedimientos siguen siendo exclusivamente presenciales, por lo que dependen totalmente de conseguir turno disponible en oficina. Entre ellos se encuentra la inscripción al RFC de personas morales, necesaria para la constitución formal de empresas. El representante legal debe acudir con la escritura constitutiva y documentación oficial para validar el alta. También figura la renovación de e.firma vencida para personas morales cuando no es posible realizarla por internet. En estos casos, el SAT verifica la identidad y representación legal de manera presencial. Otros trámites del SAT que requieren cita son la reposición de contraseña en casos especiales, la actualización de socios o representantes legales y la revocación de certificados de sello digital por robo o extravío. La lista se completa con la inscripción de menores al RFC, la cancelación del RFC por defunción, la corrección de datos biométricos y la solicitud de verificación de identidad ante posibles fraudes. De acuerdo con el reporte oficial del Servicio de Administración Tributaria, varias oficinas presentan disponibilidad media, lo que podría impedir realizar operaciones si no se agenda con anticipación. Estas son las sucursales del SAT que actualmente cuentan con pocos turnos : El SAT recuerda que estos trámites no permiten atención sin cita confirmada, por lo que recomienda revisar el sistema de agendamiento y anticipar cualquier gestión para evitar contratiempos.