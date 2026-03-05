El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó un mensaje en su red Truth Social en el que alardeó de que su país tiene un “suministro ilimitado” de armas en pleno conflicto en Medio Oriente, desatado por el ataque de Washington e Israel contra Irán el pasado sábado. “Las reservas de municiones de Estados Unidos, en su rango medio y medio alto, nunca han sido tan altas ni tan buenas”, escribió el mandatario. Trump aseguró que las guerras “pueden ser luchadas para siempre, y con éxito”, usando solo esos suministros, a los que describió como mejores que los de cualquier otro país. Sin embargo, aclaró que las reservas de armas “del nivel más alto” no son todavía las que él quisiera, y culpó a su predecesor, el demócrata Joe Biden, de haberlas entregado gratuitamente a Ucrania. El republicano arremetió contra el expresidente al que llama “Sleepy Joe”, acusándolo de haber dedicado tiempo y recursos del país a “darle todo” al presidente ucraniano Volodimir Zelenski, a quien llamó despectivamente “P.T. Barnum de Ucrania”. Según Trump, Biden entregó gran parte de las armas de muy alto nivel de forma gratuita sin molestarse en reemplazarlas. El mandatario aseguró haber “reconstruido” el Ejército durante su primer mandato y afirmó seguir haciéndolo durante el actual. “Estados Unidos está bien abastecido, y listo para GANAR, GRANDE”, concluyó en su publicación, en medio de la creciente tensión militar en la región. El mensaje de Trump llega en plena escalada bélica desde que Estados Unidos e Israel bombardearon Irán el pasado sábado, un ataque que provocó la muerte de centenares de personas, entre ellas el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí. Como respuesta, Irán ha lanzado ataques constantes contra Israel y contra bases militares estadounidenses en Kuwait, Baréin, Catar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. Al menos seis militares estadounidenses han fallecido desde que se lanzó la operación contra Irán. Esta madrugada, la embajada de Estados Unidos en Riad, Arabia Saudí, fue alcanzada por drones, aunque por el momento no se reportan víctimas entre el personal diplomático.