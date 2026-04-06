Circular con la patente fuera de vigencia ya no es una falta menor que se resuelve con una advertencia: en varios estados del país puede costarte miles de pesos, la inmovilización de tu vehículo y, en los casos más graves, problemas con tu licencia de conducir. Antes de salir a la calle, vale la pena revisar ese par de láminas que cuelgan en la parte delantera y trasera de tu coche. El aumento no es arbitrario. Las multas de tránsito en México se calculan en función de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor se ajusta cada año. Para 2026, la UMA se fijó en 117.31 pesos, lo que elevó automáticamente el piso de todas las infracciones relacionadas con documentación vehicular. Lo que eso significa en la práctica varía mucho según el estado donde vivas. En la Ciudad de México, la multa por circular con placas vencidas se mueve entre 2,346 y 3,519 pesos. En Jalisco, si ya venció el período de prórroga disponible hasta el 29 de mayo, el tope puede escalar hasta 7,038 pesos. Chihuahua aplica una sanción fija equivalente a 50 UMA, lo que representa casi 5,865 pesos. En el otro extremo, Baja California tiene uno de los rangos más bajos del país, con multas de entre 704 y 1,173 pesos. En la mayor parte del territorio nacional, el rango típico oscila entre 15 y 30 UMA, es decir, entre 1,760 y 3,500 pesos aproximadamente. Si al momento de la revisión el conductor incurre en una falta, los agentes también pueden retener la licencia de conducir como garantía de pago de la multa. Esto implica que, además del gasto económico y el riesgo de que el vehículo sea enviado al corralón, el conductor puede quedarse temporalmente sin su documento para manejar. Recuperarla suele requerir el pago de la infracción y, en algunos casos, realizar trámites adicionales ante la autoridad correspondiente. Lo que muchos conductores no saben es que la multa económica puede ser apenas el primer golpe. En la Ciudad de México y el Estado de México, los agentes de tránsito tienen atribuciones para remitir el vehículo a depósito cuando circula con patentes vencidas, sin importar que el resto de la documentación esté en orden. Una vez en el corralón, el gasto se multiplica: hay que cubrir el traslado en grúa, el costo por cada día de resguardo y luego la multa original. Para retirar el auto, además del pago, muchas dependencias exigen acreditar que el propietario ya inició el trámite de renovación de las placas. El proceso para ponerse al día es más sencillo de lo que parece, siempre que se haga por los canales correctos. El primer paso es ingresar en el portal oficial de la Secretaría de Finanzas del estado donde está registrado el vehículo. Con el número de serie y las placas actuales es posible generar una línea de captura y conocer el monto exacto del adeudo, que puede incluir tenencias o refrendos pendientes de años anteriores. Muchos estados aplican descuentos de hasta el 50% si el pago se realiza dentro de los primeros días tras recibir la infracción. Una vez cubierto el adeudo, el canje físico de las láminas generalmente requiere agendar una cita para entregar las placas anteriores y recibir las nuevas.