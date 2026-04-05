A simple vista, todas las bananas parecen iguales, pero hay un detalle que muchos pasan por alto y que puede cambiar por completo el resultado de una preparación. No se trata del tamaño ni del tipo, sino de un factor que influye directamente en el sabor y la textura. En la cocina diaria, elegir bien los ingredientes marca la diferencia. Y en el caso de la banana, su estado puede definir si un licuado queda suave, dulce o completamente desbalanceado. Aunque suele creerse que cualquier banana sirve, lo cierto es que hay un punto exacto que los especialistas recomiendan. Ese momento no siempre coincide con el color más habitual que se consume. La banana para licuado no debe ser ni completamente amarilla ni verde. El punto ideal es cuando presenta manchas cafés en la cáscara, lo que indica un mayor nivel de maduración. En este estado, la fruta alcanza su máximo dulzor natural, ya que los almidones se transforman en azúcares simples. Esto permite obtener un licuado más dulce sin necesidad de agregar azúcar adicional. Además, la textura de la pulpa es más blanda y cremosa, lo que mejora la consistencia de la preparación. Por eso, este tipo de banana es la más utilizada en licuados, postres y recetas de repostería. En cambio, una banana amarilla intensa todavía tiene un sabor equilibrado pero menos dulce, mientras que una verde resulta más firme y menos apta para este tipo de preparaciones. La banana en México es una de las frutas más consumidas. Cada persona ingiere en promedio 17.1 kilos al año, lo que representa más del 10% de la producción nacional de frutas. En 2024, el país produjo más de 2.6 millones de toneladas, posicionándose entre los principales productores a nivel mundial. Estados como Chiapas, Tabasco, Colima y Veracruz concentran más del 75% de la producción. La banana no solo destaca por su disponibilidad durante todo el año, sino también por sus propiedades nutricionales. Su contenido de potasio ayuda al organismo y su pulpa aporta energía de forma rápida. Entre los beneficios más importantes de la banana que destaca la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) a través de la Revista al Consumidor, se encuentran: Gracias a estas características, la banana para licuado se convirtió en una opción práctica, accesible y nutritiva. Por esta razón, elegir el punto justo de maduración no solo mejora el sabor, sino que optimiza sus beneficios en cada preparación.